Αν έχετε ταξιδέψει ποτέ στη Μεγάλη Βρετανία, στην Κύπρο, στην Ιαπωνία ή στην Αυστραλία, θα έχετε παρατηρήσει πως τα αυτοκίνητα κινούνται στην αριστερή πλευρά του δρόμου, ενώ το τιμόνι βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του οχήματος. Πρόκειται για ένα σύστημα που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους επισκέπτες, ειδικά τις πρώτες ώρες πίσω από το τιμόνι.

Γιατί όμως ορισμένες χώρες επέλεξαν να οδηγούν αριστερά, όταν το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση;

Η απάντηση δεν βρίσκεται στην αυτοκινητοβιομηχανία, ούτε σε κάποια σύγχρονη απόφαση των κυβερνήσεων. Αντίθετα, πρέπει να γυρίσουμε αρκετούς αιώνες πίσω, στην εποχή που οι άνθρωποι μετακινούνταν με άλογα, κρατούσαν σπαθιά και οι δρόμοι ήταν πολύ διαφορετικοί από τους σημερινούς.

Όλα ξεκίνησαν από τους ιππείς και τα σπαθιά

Πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα αυτοκίνητα, οι άνθρωποι έπρεπε ήδη να αποφασίσουν από ποια πλευρά θα κινούνται όταν συναντούσαν κάποιον άλλο στον δρόμο. Μία από τις πιο διαδεδομένες ιστορικές εξηγήσεις για την επικράτηση της αριστερής κυκλοφορίας συνδέεται με το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν δεξιόχειρες.

Την εποχή που οι μετακινήσεις γίνονταν κυρίως με άλογα, η παραμονή στην αριστερή πλευρά είχε ένα σημαντικό πρακτικό πλεονέκτημα. Όταν ένας ταξιδιώτης συναντούσε έναν άγνωστο, το δεξί του χέρι, με το οποίο μπορούσε να κρατήσει το σπαθί του, βρισκόταν πιο κοντά στον διερχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να αντιδράσει ευκολότερα σε μια πιθανή απειλή. Υπήρχε και ένας ακόμη πρακτικός λόγος. Οι περισσότεροι ιππείς ανέβαιναν στο άλογο από την αριστερή πλευρά, καθώς κρατούσαν τα ηνία με το αριστερό χέρι και χρησιμοποιούσαν το δεξί για να ελέγχουν ή να τραβούν το σώμα τους. Η κίνηση στην αριστερή πλευρά του δρόμου διευκόλυνε αυτή τη διαδικασία.

Με το πέρασμα των χρόνων, τέτοιες πρακτικές εξελίχθηκαν σε κανόνες κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα, η χώρα θέσπισε σταδιακά σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, με τον νόμο του 1835 να καθιερώνει την υποχρεωτική κίνηση στην αριστερή πλευρά σε όλους τους δρόμους της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας.

Ο Ναπολέων έστειλε την Ευρώπη στη δεξιά πλευρά

Ενώ η Βρετανία διατηρούσε την αριστερή κυκλοφορία, μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης άρχισε να ακολουθεί διαφορετική πορεία.

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 συνδέεται ιστορικά με την επικράτηση της δεξιάς κυκλοφορίας, καθώς η κίνηση από τη δεξιά πλευρά συνδέθηκε με την εγκατάλειψη παλαιότερων κοινωνικών και αριστοκρατικών συνηθειών. Στη συνέχεια, ο Ναπολέων Βοναπάρτης συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση αυτού του συστήματος στις περιοχές που κατακτούσε ο γαλλικός στρατός. Καθώς οι στρατιωτικές εκστρατείες του επεκτείνονταν σε ολόκληρη την Ευρώπη, η δεξιά κυκλοφορία άρχισε να καθιερώνεται σε ολοένα περισσότερες χώρες. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές υιοθέτησαν σταδιακά το ίδιο σύστημα.

Η Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν πέρασε υπό τον έλεγχο του Ναπολέοντα, διατήρησε την παράδοσή της. Έτσι, διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό ο διαχωρισμός που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Πώς η Βρετανία εξήγαγε την αριστερή κυκλοφορία σε ολόκληρο τον κόσμο

Η Βρετανική Αυτοκρατορία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της αριστερής κυκλοφορίας. Καθώς επεκτεινόταν σε διαφορετικές ηπείρους, μετέφερε μαζί της όχι μόνο τη γλώσσα, τη διοίκηση και τους θεσμούς της, αλλά και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο σήμερα συναντάμε την αριστερή κυκλοφορία σε χώρες όπως: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ινδία, Πακιστάν, Νότια Αφρική και Σιγκαπούρη.

Όταν η Σουηδία αποφάσισε να αλλάξει πλευρά

Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 1967, οι Σουηδοί οδηγούσαν στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Εκείνη την ημέρα, στις 5 το πρωί, η χώρα πέρασε επίσημα στη δεξιά κυκλοφορία, σε μια επιχείρηση που έμεινε στην ιστορία ως «Dagen H». Ένας από τους βασικούς λόγους της απόφασης ήταν η εναρμόνιση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και το γεγονός ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα στη Σουηδία είχαν ήδη το τιμόνι στην αριστερή πλευρά.