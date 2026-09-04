Η Seat πιθανότατα θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο «θύμα» της γιγαντιαίας αναδιάρθρωσης του Ομίλου Volkswagen, καθώς εσωτερικό έγγραφο που αποκαλύφθηκε από τη γερμανική WirtschaftsWoche αναφέρει ότι η ισπανική μάρκα θα αποσυρθεί σταδιακά από την αγορά το αργότερο έως το τέλος του 2029.

Η εξέλιξη έρχεται την ίδια στιγμή που η Volkswagen προχωρά στο μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των τελευταίων ετών, με περικοπές 100.000 θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Seat στο στόχαστρο της Volkswagen

Σύμφωνα με τη WirtschaftsWoche, η οποία επικαλείται εμπιστευτικό έγγραφο που προοριζόταν για το Εποπτικό Συμβούλιο της Volkswagen, η Seat θα καταργηθεί σταδιακά «το αργότερο έως το τέλος του 2029». Στο ίδιο έγγραφο φέρεται να αναφέρεται ότι η συνέχιση της Seat με τη σημερινή της μορφή θα απαιτούσε πρόσθετους πόρους, την ώρα που η στρατηγική του Ομίλου Volkswagen μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς την CUPRA.

Η Cupra παίρνει τη θέση της Seat

Τα τελευταία χρόνια η Cupra έχει γίνει ανεξάρτητη μάρκα (από εκεί που ήταν η σπορ πλευρά της Seat) ακολουθώντας διαφορετική εμπορική στρατηγική, τοποθετούμενη πιο ψηλά από τη Seat και επενδύοντας περισσότερο σε ηλεκτροκίνηση, σχεδιασμό και πιο premium χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, η Volkswagen φαίνεται να θέλει να κρατήσει την ισπανική της παραγωγική βάση, αλλά με ένα διαφορετικό εμπορικό «πρόσωπο».

Οι υπόλοιπες αποφάσεις του «Future Plan 2030» που ενέκρινε το Εποπτικό Συμβούλιο του Ομίλου VW

Το Εποπτικό Συμβούλιο του Ομίλου ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο, το οποίο έχει ως στόχο να καταστήσει τη Volkswagen και τις μάρκες της πιο ανταγωνιστικές, αποτελεσματικές και κερδοφόρες. Και το κόστος της αλλαγής είναι τεράστιο. Η Volkswagen ανακοίνωσε 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας, οι οποίες προστίθενται στις περίπου 50.000 θέσεις που είχαν ήδη συμφωνηθεί. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των θέσεων που αναμένεται να χαθούν φτάνει περίπου τις 100.000 έως το 2030.

Η Volkswagen θέλει επίσης να μειώσει δραστικά τον αριθμό των μοντέλων της. Σύμφωνα με το επίσημο Future Plan 2030, η γκάμα πρόκειται να περιοριστεί έως και κατά 50%, ενώ η πολυπλοκότητα των προσφερόμενων εκδόσεων και παραλλαγών θα μειωθεί έως και κατά 75% έως το 2035. Η λογική είναι να υπάρχουν λιγότερα μοντέλα και εκδόσεις, αλλά αυτά που παραμένουν στην αγορά να έχουν μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και καλύτερη κερδοφορία.

Τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία χωρίς εγγυημένο μέλλον

Για τα εργοστάσια σε Emden, Zwickau, Hannover και Neckarsulm δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα έχουν παραγωγή την περίοδο 2031-2034. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα τέσσερα εργοστάσια κλείνουν άμεσα. Σημαίνει όμως ότι η Volkswagen δεν δεσμεύεται αυτή τη στιγμή για τη μελλοντική παραγωγή τους, γεγονός που δείχνει το μέγεθος της αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι λόγοι των αλλαγών – αποφάσεων

Η ζήτηση σε σημαντικές αγορές έχει πιεστεί, το κόστος παραμένει υψηλό και ο ανταγωνισμός από τους Κινέζους κατασκευαστές έχει γίνει πολύ πιο έντονος, ιδιαίτερα στην ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, η Volkswagen θέλει να μειώσει την πολυπλοκότητα ενός ομίλου που περιλαμβάνει πολλές μάρκες, μοντέλα, πλατφόρμες και διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις. Η νέα στρατηγική είναι λοιπόν να επενδύσει περισσότερο στα μοντέλα και στις μάρκες που μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία, ενώ παράλληλα να περιορίσει ό,τι θεωρεί λιγότερο αποδοτικό.

Η Volkswagen δεν κάνει απλώς ένα πρόγραμμα περικοπών. Ξανασχεδιάζει ολόκληρο τον Όμιλο.