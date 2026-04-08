Αν υπήρχε ένα γεγονός που θα μπορούσε να αλλάξει μέσα σε λίγες εβδομάδες τις συνήθειες των οδηγών στην Ευρώπη, αυτό φαίνεται πως… ήδη συνέβη. Και η αφορμή δεν είναι άλλη από την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα, λόγω του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με στοιχεία του Reuters, η απότομη αύξηση στις τιμές της βενζίνης έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή άνοδο των πωλήσεων μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη.

Και εμείς θα πούμε πως είναι απόλυτα λογικό όταν το κόστος στο πρατήριο ανεβαίνει εξαιρετικά απότομα, οι καταναλωτές αρχίζουν να ψάχνουν άμεσα εναλλακτικές. Και τα μεταχειρισμένα EV φαίνεται πως είναι αυτή τη στιγμή η πιο «εύκολη» λύση.

Μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες, η μέση τιμή της βενζίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε περίπου κατά 12-15%, φτάνοντας κοντά στα 1,84 ευρώ ανά λίτρο (δείτε τη θέση της Ελλάδας συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο), πιέζοντας άμεσα τα νοικοκυριά και αλλάζοντας τη συμπεριφορά των οδηγών.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία ζήτησης, τα οποία παρουσιάζουν εκρηκτική άνοδο από χώρα σε χώρα. Στη Γαλλία, οι αναζητήσεις για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυξήθηκαν περίπου κατά 50%, ενώ στην Πορτογαλία και τη Ρουμανία καταγράφηκαν αντίστοιχα υψηλά ποσοστά. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στη Γερμανία, όπου το ενδιαφέρον για EV σχεδόν τριπλασιάστηκε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δείχνοντας πόσο άμεσα αντιδρά η αγορά σε τέτοιες πιέσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η στροφή αυτή ήταν τόσο έντονη, που τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ξεπέρασαν σε ζήτηση ακόμη και τα diesel μοντέλα, κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο.

Ο λόγος που τα μεταχειρισμένα EV βρίσκονται στο επίκεντρο είναι πως προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος αγοράς (έως και 40% κάτω σε σχέση με τα καινούργια) ενώ είναι άμεσα διαθέσιμα, χωρίς μεγάλες αναμονές. Σε περιόδους αβεβαιότητας, αυτός ο συνδυασμός αποδεικνύεται καθοριστικός.

Η αλήθεια είναι πως η αγορά ήδη κινούνταν προς την ηλεκτροκίνηση (το 18% των πωλήσεων το 2025 στην Ευρώπη, ήταν αμιγώς ηλεκτρικά, δηλαδή περίπου 4.3 εκατ.), ωστόσο η αύξηση των τιμών στα καύσιμα λειτούργησε σαν επιταχυντής, φέρνοντας πιο γρήγορα τις εξελίξεις που πολλοί περίμεναν τα επόμενα χρόνια. Και κάπως έτσι, μια γεωπολιτική κρίση κατάφερε να επηρεάσει άμεσα τις επιλογές εκατομμυρίων οδηγών, αλλάζοντας (ίσως προσωρινά) τον χάρτη της αυτοκίνησης στην Ευρώπη.

Εσείς θα σκεφτόσασταν ένα μεταχειρισμένο αμιγώς ηλεκτρικό ως απάντηση στην αύξηση των καυσίμων;