Πριν λίγες ημέρες η Ε.Ε. αποφάσισε να κάνει πίσω στην αρχική της δέσμευση για κατάργηση νέων θερμικών Ι.Χ. από το 2035. Σύμφωνα με τη νέα προτροπή των αξιωματούχων, αντί για την καθολική κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, στόχος θα είναι η μείωση κατά 90% των CO2 ρύπων από το 2035 και μετά. (Δείτε το θέμα ΕΔΩ).

Παράλληλα οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα έχουν πλέον ένα τριετές χρονικό περιθώριο – από το 2030 έως το 2032 – για να επιτύχουν μείωση των εκπομπών των αυτοκινήτων κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021 (αντί να επιτύχουν αυτόν τον στόχο έως το 2030). Η μη επίτευξη αυτών των ενδιάμεσων στόχων θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια πρόστιμα, που ενδεχομένως να φτάσουν σε δισεκατομμύρια ευρώ, ή να αναγκάσει τους κατασκευαστές να συγκεντρώσουν τις πωλήσεις τους με εταιρείες που ήδη βρίσκονται κάτω από τα όρια, όπως η Tesla.

Η στροφή προς τα μικρά μοντέλα είναι προ των πυλών και θα έχει και κίνητρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δοθούν κίνητρα από την Ε.Ε. για μικρά, προσιτά ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Ε.Ε. βοηθώντας τους οικονομικά ασθενέστερους αγοραστές να κάνουν τη μετάβαση, προστατεύοντας παράλληλα τους τοπικούς κατασκευαστές από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που θέτουν τα χαμηλού κόστους ηλεκτρικά οχήματα από την Κίνα.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία για μικρά, οικονομικά EV μοντέλα μήκους μικρότερου από 4,2 μέτρα. Τα κίνητρα θα ισχύουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία, αν και συγκεκριμένες λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Η πρόσθετη υποστήριξη πάντως θα περιλαμβάνει άτοκα δάνεια για την τοπική παραγωγή μπαταριών και μειωμένη γραφειοκρατία, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΕ, θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 706 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί να καλωσορίζουν το χαλαρότερο πλαίσιο των ρύπων, επικριτές όπως η Transport & Environment (T&E) προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να επιβραδύνει τις μειώσεις των εκπομπών, να αποδυναμώσει τις επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα και υποδομές φόρτισης και να αφήσει την Ε.Ε. ακόμη πιο πίσω από την Κίνα στην υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων. Το ζήτημα επιδεινώνεται από την πρόκληση της κατασκευής επαρκών υποδομών φόρτισης και της αναβάθμισης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο το μπλοκ για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης, ωθώντας την ΕΕ να επανεξετάσει την πρόοδο το 2026 και ενδεχομένως να αναθεωρήσει εκ νέου τους κανόνες.

Πηγή: Reuters – FT