Σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή αυτοκινητική αγορά και τις σχέσεις με το Πεκίνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα νέο πλαίσιο για τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που επιχειρεί να αντικαταστήσει τους πρόσθετους δασμούς με έναν μηχανισμό «ελάχιστης τιμής» εισαγωγής. Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά από μήνες αντιπαράθεσης για την εισβολή χαμηλού κόστους ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα στην ευρωπαϊκή αγορά και την ανησυχία ότι οι αθέμιτες, όπως τις χαρακτηρίζει η ΕΕ, κρατικές επιδοτήσεις δίνουν υπερβολικό πλεονέκτημα στους ασιατικούς κατασκευαστές.

Οι δασμοί είχαν επιβληθεί το 2024 μετά από έρευνα που κατέληξε σε επιπλέον τέλη έως και σχεδόν 37,6% ανά εισαγόμενο EV, με σκοπό να προστατεύσουν την ευρωπαϊκή παραγωγή από «ανθυγιεινά χαμηλές τιμές» διεθνώς. Ωστόσο, οι επιπτώσεις τους δεν ήταν ξεκάθαρα θετικές, καθώς οι τιμές των EV στην αγορά δεν αυξήθηκαν όσο αναμενόταν, ενώ τα κινεζικά οχήματα συνέχισαν να βρίσκουν δρόμο στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Η πρόταση της Κομισιόν πλέον ανατρέπει εν μέρει αυτό το σκηνικό: αντί να διατηρούνται απλώς υψηλά δασμολόγια, η ΕΕ θα δεχθεί από τους Κινέζους εξαγωγείς προτάσεις δεσμευτικών «ελάχιστων τιμών» για τα ηλεκτρικά οχήματα που θα πωλούνται στην Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι τιμές εξουδετερώνουν πλήρως τις επιπτώσεις των κρατικών επιδοτήσεων και έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους δασμούς. Θα ληφθούν υπόψη επίσης στοιχεία όπως επενδύσεις που οι κατασκευαστές ενδέχεται να κάνουν εντός της ΕΕ.

Με λίγα λόγια, το νέο σύστημα λειτουργεί ως εξής: αν μια κινεζική εταιρεία συμφωνήσει να πουλά τα αυτοκίνητά της πάνω από ένα προκαθορισμένο «ελάχιστο επίπεδο τιμής» που κρίνεται δίκαιο από τις Βρυξέλλες ώστε να μη «παραμορφώνονται» οι τιμές λόγω επιδοτήσεων, τότε μπορεί να αποφύγει τους υψηλούς δασμούς. Αν όχι, οι δασμοί παραμένουν ενεργοί.

Η κίνηση αυτή έχει διπλό στόχο. Πρώτον, να αποσοβήσει περαιτέρω εντάσεις στο εμπόριο με την Κίνα, οι οποίες είχαν φτάσει μέχρι και σε αντίποινα (ως απάντηση στους δασμούς, η Κίνα επέβαλε δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα όπως γαλακτοκομικά και κρασιά). Και δεύτερον, να παραμείνει ανοικτή η ευρωπαϊκή αγορά στις εισαγωγές, αλλά υπό κανόνες που θεωρούνται πιο προβλέψιμοι και πιο ευθυγραμμισμένοι με τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Ακόμα ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα λειτουργήσει πρακτικά αυτή η «ελάχιστη τιμή» από πλευράς τεχνικών λεπτομερειών, ούτε τι επίπεδα τιμών θα θεωρηθούν επαρκή για να αντικαταστήσουν τους δασμούς. Σύμφωνα με τους αναλυτές, ένα τέτοιο σύστημα ίσως μειώσει την πίεση στις κινεζικές τιμές, αλλά παράλληλα θα μπορούσε να απομακρύνει την κουλτούρα του «φθηνού EV» που κέρδισε δημοτικότητα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια — δηλαδή να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τον τελικό αγοραστή, που μέχρι τώρα ήταν ο κύριος λόγος της ραγδαίας αύξησης των κινεζικών μοντέλων στις ευρωπαϊκές πινακίδες.

Η στρατηγική αυτή δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση αλλά και πολιτική, καθώς δείχνει ότι οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να εξισορροπήσουν το «ελεύθερο εμπόριο» με την προστασία εγχώριας παραγωγής σε μια περίοδο που η αυτοκινητοβιομηχανία περνά στην ηλεκτροκίνηση. Στο παρασκήνιο, ο διάλογος με το Πεκίνο συνεχίζεται ώστε να αποφευχθούν νέες κλιμακώσεις, με στόχο να υπάρχει εμπιστοσύνη, προβλεψιμότητα και ένα πιο ισορροπημένο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών και κινεζικών κατασκευαστών.