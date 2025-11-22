Όπως φαίνεται, μόνο τυχαίο δεν είναι που κάθε μέρα διαβάζουμε για νεκρούς από τροχαία στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), η Ελλάδα κατέγραψε 62 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους για το 2024. Το ακόμα πιο άσχημο νέο είναι πως ενώ οι περισσότερες χώρες βλέπουν βελτίωση στα νούμερα αυτά και προοδεύουν προς ασφαλέστερες μετακινήσεις, η Ελλάδα σημείωσε αύξηση των νεκρών, μιας και το 2023 οι θάνατοι από τροχαία ήταν 60 ανά εκατομμύριο.

Σύμφωνα λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, η πιο επικίνδυνη χώρα στην Ευρώπη για οδήγηση είναι η Σερβία με 78 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ακολουθεί η Ρουμανία με 77, η Βουλγαρία με 74, η Κροατία με 64 και η Ελλάδα στην πέμπτη θέση με 62.

Στην άλλη μεριά της λίστας, οι λιγότερο επικίνδυνοι δρόμοι για οδήγηση στην Ευρώπη, βρίσκονται που αλλού; Στις σκανδιναβικές χώρες, με τη Νορβηγία (16 θάνατοι/εκατομμύριο) μάλιστα να έχει καταφέρει να μειώσει κατά 40% τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα μεταξύ του 2013 και 2023. Εξίσου ασφαλής είναι και η Σουηδία (20) αλλά και η Μάλτα (21).

Το ακόμα πιο ανησυχητικό για την Ελλάδα, είναι το γεγονός πως “παρόμοιες” μεσογειακές χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, έχουν πολύ καλύτερα στατιστικά. Πιο συγκεκριμένα, η Ιταλία έχει 51 θανάτους/εκατομμύριο ενώ η Ισπανία 36.

Γιατί ενώ όλοι πάνε προς το καλύτερο, η Ελλάδα βλέπει τα θανατηφόρα τροχαία να αυξάνονται αντί να μειώνονται; Οι λόγοι φυσικά είναι αρκετοί με κυριότερο την υπερβολική ταχύτητα (20% των θανατηφόρων ατυχημάτων), την επιθετική οδήγηση, την χρήση κινητού και την κατανάλωση αλκοόλ. Φαίνεται πως η νοοτροπία του Έλληνα οδηγού που νομίζει πως “ξέρει” να οδηγεί σωστά, βρίσκεται μόνο μέσα στο μυαλό του.