Του Γιώργου Παλληκάρη

Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα είναι αρκετά πίσω στο θέμα της ηλεκτροκίνησης. Κάποιοι πολίτες που θέλουν να μεταβούν σε αυτή, βρίσκονται μπροστά στην προχειρότητα των αρμόδιων κρατικών φορέων που χειρίζονται τα θέματα της ηλεκτροκίνησης.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά

Την Παρασκευή 1η Αυγούστου, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό Β4199, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους όρους του νέου προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ”. Μπορείτε πατώντας ΕΔΩ να δείτε το αντίστοιχο θέμα του Zougla.gr και όλες τις λεπτομέρειες περί επιδοτούμενης απόκτησης ηλεκτρικού οχήματος.

Μπορεί το νέο πρόγραμμα να επιδοτεί πλέον με 3.000 ευρώ την αγορά νέου Ηλεκτρικού Ι.Χ. (σε αντίθεση με τα 9.000 ευρώ που ήταν) όμως ο κόσμος δεν διαμαρτύρεται για το ποσό. Διαμαρτύρεται για το γεγονός πως σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ, επιδότηση δικαιούνται όσοι απέκτησαν ηλεκτρικό όχημα από τις 7 Ιουνίου και μετά.

Τι σημαίνει αυτό;

Όσοι αγόρασαν ηλεκτρικό όχημα από 26 Φεβρουαρίου (που ουσιαστικά τελείωσαν τα χρήματα του προγράμματος και η πλατφόρμα δεν δεχόταν νέες αιτήσεις) έως και τις 6 Ιουνίου, δεν μπορούν να καταθέσουν αίτημα να λάβουν την επιδότηση που δικαιούνται.

Το Υπουργείο, δεν φρόντισε να ενημερώσει και να “κλείσει” τις αιτήσεις ώστε να αποσαφηνίσει το ημερομηνιακό πλαίσιο της δράσης. Ο κόσμος αγόραζε ηλεκτρικά, έμπαινε να κάνει την αίτηση για την επιδότηση, η πλατφόρμα δεν τη δεχόταν και όλοι περίμεναν να μπουν εκ νέου χρήματα για να ανοίξει ξανά η διαδικασία υπαγωγής. Όμως η αναδρομική ισχύς του νέου Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, αφήνει εκτός τις 3.000 αιτήσεις από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι και τις 6 Ιουνίου.

3.000 πολίτες και επιχειρήσεις παρακινήθηκαν να αγοράσουν ηλεκτρικό όχημα και όταν ήρθε η ώρα το κράτος να τους προσφέρει αυτά που τους είχε υποσχεθεί, ήρθε το τίποτα.

Αυτοί οι αδικημένοι πολίτες ενώθηκαν σε ομάδες των Social Media, με στόχο να μελετήσουν τις επόμενες κινήσεις τους και να διεκδικήσουν, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, αυτά που δικαιούνται. Αυτά που τους έταξε η κυβέρνηση και τελικά δεν έδωσε ποτέ.