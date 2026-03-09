Η άνοδος των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών δεν είναι πλέον απλώς μια πρόβλεψη για το μέλλον, αλλά μια πραγματικότητα που αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη της αυτοκίνησης. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα συνεχίζουν να αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, μετατρέποντας τη χώρα σε έναν από τους μεγαλύτερους «παίκτες» της παγκόσμιας αγοράς.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, η Κίνα εξήγαγε περίπου 8,3 εκατομμύρια οχήματα μέσα στο 2025, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση περίπου 30% σε σχέση με το 2024 και εδραιώνει τη χώρα ως τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Τα ηλεκτρικά οδηγούν την «έκρηξη»

Μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης προέρχεται από τα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα. Τα λεγόμενα “New Energy Vehicles” (NEV) – δηλαδή ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά έφτασαν περίπου 3,43 εκατομμύρια εξαγωγές το 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση περίπου 70% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ως γνωστόν, οι κινεζικές εταιρείες επενδύουν έντονα σε ηλεκτρικά μοντέλα, τα οποία προσφέρουν συχνά υψηλή τεχνολογία και ανταγωνιστικές τιμές, κάτι που τις βοηθά να διεισδύουν γρήγορα σε νέες αγορές.

Νέες αγορές σε όλο τον κόσμο

Οι μεγαλύτερες αγορές για τα οχήματα που εξάγονται από την Κίνα είναι το Μεξικό, η Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ οι κατασκευαστές επεκτείνονται επίσης δυναμικά σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νότια Αμερική. Παράλληλα, εταιρείες όπως οι BYD, Chery, Geely, SAIC και Changan επεκτείνουν συνεχώς τα δίκτυα διανομής τους και επενδύουν ακόμη και σε εργοστάσια εκτός Κίνας, ώστε να ενισχύσουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.

Γιατί αυξάνονται τόσο γρήγορα

Η εκρηκτική αύξηση των εξαγωγών συνδέεται και με την επιβράδυνση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά. Καθώς η αγορά της Κίνας αρχίζει να ωριμάζει, οι κατασκευαστές στρέφονται όλο και περισσότερο προς το εξωτερικό για να διατηρήσουν την ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλο και περισσότερα κινεζικά μοντέλα εμφανίζονται στους δρόμους της Ευρώπης και άλλων περιοχών του κόσμου, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες της Ιαπωνίας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

H Κίνα φαίνεται αποφασισμένη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.