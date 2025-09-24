Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μία μετά την άλλη, οι αυτοκινητοβιομηχανίες ακυρώνουν τα αρχικά τους σχέδια για αμιγώς ηλεκτρικές γκάμες. Σε αυτή την τεράστια λίστα εταιριών που έρχονται σε δεύτερη φάση να ξαναδώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στη βενζίνη, έρχεται να προστεθεί και η Bentley η οποία ακυρώνει το αρχικό της, ηλεκτρικό πλάνο.

Για να πάρουμε τα πράγματα από τη σωστή χρονολογική σειρά, η Bentley αρχικά στόχευε να πουλάει μόνο ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030. Η υπερπολυτελής μάρκα στη συνέχεια ανέβαλε αυτή την ημερομηνία για το 2035 και τώρα κανείς δεν ξέρει για μέχρι πότε μιας και δεν υπάρχει ζήτηση.

Σε συνέντευξη του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bentley, Frank-Steffen Walliser, φάνηκε να δείχνει την Audi και την Porsche για την αλλαγή αυτή. Οι τρεις μάρκες είναι στενά συνδεδεμένες, καθώς μοιράζονται πλατφόρμες, κινητήρες και εξαρτήματα. Ως αποτέλεσμα, η απόφασή τους να συνεχίσουν να προσφέρουν κινητήρες εσωτερικής καύσης έχει επηρεάσει την Bentley.

Η βενζίνη εξακολουθεί να είναι στο μενού

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να περιμένουμε εκδόσεις βενζινοκίνητων οχημάτων της επόμενης γενιάς Bentayga, Continental και Flying Spur. Όπως εξήγησε ο Walliser, «Υπάρχει μια πτώση στη ζήτηση για πολυτελή ηλεκτρικά οχήματα και η ζήτηση των πελατών δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρή για να υποστηρίξει μια πλήρως ηλεκτρική στρατηγική».

Παρά την αλλαγή, η Bentley εξακολουθεί να υιοθετεί την ηλεκτροκίνηση και σχεδιάζει να λανσάρει ένα νέο plug-in υβριδικό ή ηλεκτρικό όχημα κάθε χρόνο, ξεκινώντας από το 2026. Αυτό ξεκινά με το ηλεκτρικό Urban SUV τους και πιθανότατα θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη έμφαση στα plug-in υβριδικά.

Κανείς δεν θέλει να πληρώσει για ένα ηλεκτρικό υπερπολυτελές αυτοκίνητο ή ένα premium επιδόσεων

Οι περισσότερες ακριβές μάρκες, δυσκολεύονται να πείσουν το πλούσιο κοινό τους για την ηλεκτροκίνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και η Lamborghini η οποία δήλωσε πως δεν βιάζεται καθόλου να φτιάξει ηλεκτρικό μοντέλο μιας και δεν το ζητάει κανείς. Τον Δεκέμβριο, η Lamborghini ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει το πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο, βασισμένο στο concept Lanzador που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2023. Το αυτοκίνητο, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2028, αναβλήθηκε για το 2029 εν μέσω της μειωμένης ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τώρα, μαθαίνουμε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Stephan Winkelmann ότι το αυτοκίνητο μπορεί να μην είναι αμιγώς ηλεκτρικό τελικά μιας και δεν υπάρχει το κοινό να το στηρίξει.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα επιδόσεων είναι δύσκολο να πωληθούν και αυτό αποδεικνύεται κακό νέο και για τη Ferrari. Το Reuters, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, αναφέρει ότι η Ferrari καθυστερεί το δεύτερο EV της από το 2026 για το 2028, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει «μηδενική» ζήτηση. Το ρεπορτάζ του Reuters, αναφέρει ότι το πρώτο EV της Ferrari θα είναι ένα ειδικό μοντέλο περιορισμένης παραγωγής και ένα «συμβολικό μοντέλο-ορόσημο που θα εκπληρώσει την υπόσχεσή της να λανσάρει το πρώτο της EV εντός του έτους». Η δεύτερη ηλεκτρική Ferrari, η οποία υποτίθεται ότι θα έφτανε μέχρι το τέλος του 2026, θα είναι ένα αυτοκίνητο παραγωγής μεγαλύτερου όγκου. Τελικά όμως κανείς δεν ξέρει πότε και αν θα έρθει.

Στην ίδια μοίρα και η Porsche, η οποία βάζει φρένο στα… ηλεκτρικά της οχήματα. Σήμερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το επερχόμενο ηλεκτρικό (και 7θέσιο) SUV, το οποίο θα τοποθετείται πάνω από την Cayenne, τελικά δεν θα είναι ηλεκτρικό. Αντιθέτως θα λανσαριστεί αποκλειστικά με κινητήρα εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.