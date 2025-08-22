Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Jaguar έκανε μία απίστευτα τολμηρή κίνηση. Είδε ότι οι πωλήσεις της είχαν μειωθεί αισθητά και αποφάσισε να τις αποτελειώσει. Αρχικά κατήργησε όλα τα διαθέσιμα μοντέλα της γκάμας της, και στη συνέχεια δημοσίευσε ένα διαφημιστικό, στο οποίο αντί για αυτοκίνητα, έδειχνε άτομα της woke κουλτούρας.

Ως λογικό αποτέλεσμα, οι πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 97%. Όμως οι υπεύθυνοι της Εταιρείας λένε πως όλα πάνε βάσει σχεδίου, το οποίο θα ξεκινήσει με τον ερχομό του νέου luxury ηλεκτρικού sedan της το 2026.

«Έχουμε πολύ ρεαλιστικές προσδοκίες για τον όγκο πωλήσεων», λέει ο Brandon Baldassari, επικεφαλής της Jaguar USA στο Motor1. «Δεν πρόκειται για ένα τεράστιο τμήμα, οπότε δεν είναι ότι θα πουλήσουμε εκατομμύρια μονάδες. Οι νέες Jaguar θα είναι σπάνιες και έτσι όταν δείτε μία, θα είναι μια ειδική περίσταση».

Η πρώτη Jaguar της νέας εποχής

Αποκαλύφθηκε ως πρωτότυπο το 2024 και ονομάστηκε Type 00, το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Jaguar φέρνει εντυπωσιακές αναλογίες και ένα ιδιαίτερο στυλ σχεδιασμού. Ενώ το πρωτότυπο διαθέτει μόνο δύο πόρτες, η έκδοση παραγωγής θα είναι ένα πραγματικό sedan, με τέσσερις πόρτες και τέσσερα καθίσματα. Ο Baldassari υπόσχεται ότι το μοντέλο δρόμου θα μοιράζεται μεγάλο μέρος του σχεδιασμού του πρωτότυπου.

«Η προσπάθεια να κυνηγήσουμε τον όγκο όπως κάναμε με την F-Pace και την XE, δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι εκεί που πρέπει να βρισκόμαστε», λέει ο Baldassari. «Είμαστε καλύτεροι όταν μπορούμε να χρεώνουμε την τιμή που θέλουμε, να μην κάνουμε εκπτώσεις, να παράγουμε σε αρκετά μικρό όγκο ώστε να έχουμε ένα έντιμο κέρδος, αλλά να μην κατακλύζουμε την αγορά. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να έχουμε μια πολύ ωραία, υγιή επιχείρηση».

Για τους πιστούς πελάτες της Jaguar, θα υπάρξει ένα σημαντικό σοκ. Ο Baldassari αναμένει ότι η μέση τιμή των μοντέλων της Εταιρείας θα διπλασιαστεί, αλλά δεν ανησυχεί για την εύρεση αγοραστών, χάρη στη συνεργασία της Jaguar με την Range Rover. Ωστόσο, μένει να δούμε αν μια τέτοια βάση αγοραστών μπορεί να υποστηρίξει τη νέα κατεύθυνση της Jaguar. Ο χώρος των πολυτελών ηλεκτρικών οχημάτων είναι ο πιο απαιτητικός στον κλάδο, βασιζόμενος σε μεγάλο βαθμό στον σχεδιασμό και την τεχνολογία εσωτερικού χώρου για την πώληση αυτοκινήτων, καθώς τα περισσότερα ακριβά EV, τείνουν να δίνουν σε μεγάλο βαθμό την ίδια αίσθηση πίσω από το τιμόνι.