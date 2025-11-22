Η Zougla.gr έχει θίξει δεκάδες φορές το θέμα της ένταξης της Κυκλοφοριακής Αγωγής ως μάθημα στα Σχολεία της Ελλάδας, όμως η πολιτεία λειτουργεί με παρωπίδες. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα το πρωί σας ενημερώναμε πως η χώρα μας είναι η 5η στην κατάταξη της Ευρώπης, στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα σε όλη την Ευρώπη (δείτε το θέμα ΕΔΩ), αποδεικνύοντας πως ενώ ο κόσμος προοδεύει, εδώ πάμε προς τα πίσω.

Ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πως η Εκπαίδευση των μικρών παιδιών γύρω από τα αυτοκίνητα και τις μετακινήσεις έχει αποτέλεσμα, είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο ετήσιο αριθμό θανάτων από τροχαία ατυχήματα το 2024 παγκοσμίως, με 2.663 περιστατικά. Ο αριθμός, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία στις 7 Ιανουαρίου, συνεχίζει μια σταδιακή μείωση που διαρκεί δεκαετίες.

Πώς τα καταφέρνει η Ιαπωνία; Δείτε το παρακάτω βίντεο:

Στην Ιαπωνία υπάρχουν Ειδικές Σχολές Οδήγησης μόνο για παιδιά, που συνεργάζονται με Σχολεία. Οι σχολές αυτές παρέχουν στα παιδιά όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να είναι ασφαλή στους δρόμους, και όσα συμμετέχουν, λαμβάνουν τη δική τους ειδική «Άδεια Οδήγησης» στο τέλος του μαθήματος. Μάλιστα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα καρτ, ενώ τα μικρότερα παιδιά (ηλικίας τριών ετών και άνω) οδηγούν με ηλεκτροκίνητα καρτ. Και στις δύο περιπτώσεις, τα καρτ δεν κινούνται, εκτός αν φορούν ζώνες ασφαλείας, ενώ είναι εξοπλισμένα με φλας και ρυθμιζόμενους πλευρικούς καθρέφτες. Το μάθημα οδήγησης έχει πινακίδες όπως αυτές στους πραγματικούς δρόμους της πόλης.