Οι ταχυφορτιστές DC προσφέρουν πολύτιμο χρόνο στους οδηγούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όμως η συστηματική χρήση τους επιταχύνει τη φθορά της μπαταρίας. Μελέτη σε περισσότερα από 22.700 οχήματα δείχνει ότι η διαφορά μπορεί να είναι σημαντική. Πρέπει, λοιπόν, να προτιμάμε τη φόρτιση στο σπίτι και να αφήνουμε τους ταχυφορτιστές για τα ταξίδια;

Κακά τα ψέματα, η ταχύτητα φόρτισης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που διεκδικούν σήμερα οι κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Με μοντέλα που μπορούν να δεχθούν ισχύ εκατοντάδων kW, η αναμονή σε έναν σταθμό φόρτισης έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις αρκούν λιγότερα από 20 λεπτά για να ανέβει η στάθμη της μπαταρίας από το 10% στο 80%.

Η ευκολία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα μεγάλα ταξίδια. Ωστόσο, η συστηματική χρήση ταχυφορτιστών υψηλής ισχύος μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο την μπαταρία σε βάθος χρόνου, επιταχύνοντας τη φυσιολογική απώλεια της χωρητικότητάς της.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη θεωρία. Μια νέα ανάλυση της Geotab, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2026, εξέτασε πραγματικά δεδομένα από περισσότερα από 22.700 ηλεκτρικά οχήματα, καλύπτοντας 21 διαφορετικά μοντέλα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο τρόπος φόρτισης παίζει πλέον σημαντικό ρόλο στον ρυθμό γήρανσης των μπαταριών.

Τι συμβαίνει μέσα στην μπαταρία όταν φορτίζουμε γρήγορα;

Στις περισσότερες μπαταρίες ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κατά τη φόρτιση τα ιόντα λιθίου μετακινούνται προς την αρνητική ηλεκτρόδιο, το οποίο συνήθως αποτελείται από γραφίτη. Όταν, όμως, η φόρτιση γίνεται με πολύ υψηλό ρυθμό, η διαδικασία αυτή μπορεί να μην προλαβαίνει να εξελιχθεί ομαλά. Σε συγκεκριμένες συνθήκες, μέρος του λιθίου μπορεί να εναποτεθεί στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου αντί να ενσωματωθεί στη δομή του γραφίτη. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως lithium plating. Αυτό είναι ανεπιθύμητο, καθώς μπορεί να μειώσει την ποσότητα του λιθίου που παραμένει διαθέσιμη για την αποθήκευση ενέργειας, προκαλώντας μόνιμη απώλεια χωρητικότητας.

Δεν είναι, ωστόσο, μόνο η ταχύτητα που παίζει ρόλο. Η θερμοκρασία της μπαταρίας, το επίπεδο φόρτισής της και η διαχείριση του συστήματος παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας πολύ κρύας μπαταρίας με υψηλή ισχύ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ηλεκτροχημικών αντιδράσεων.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η θερμότητα που αναπτύσσεται κατά τη διαδικασία της ταχυφόρτισης. Τα υψηλά ρεύματα μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία των κυψελών, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνουν ορισμένες από τις χημικές αντιδράσεις που ευθύνονται για τη γήρανση της μπαταρίας. Γι’ αυτό και τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα θερμικής διαχείρισης. Πολλά μοντέλα μπορούν να προετοιμάσουν τη μπαταρία πριν από την άφιξη σε έναν ταχυφορτιστή, φέρνοντάς την στην κατάλληλη θερμοκρασία ώστε να δεχθεί υψηλότερη ισχύ με ασφάλεια.

Επιπλέον, η φόρτιση δεν πραγματοποιείται με σταθερή ταχύτητα από την αρχή μέχρι το τέλος. Όσο αυξάνεται το ποσοστό της μπαταρίας, τόσο περιορίζεται συνήθως η ισχύς που μπορεί να δεχθεί. Αυτός είναι και ο λόγος που οι κατασκευαστές ανακοινώνουν συνήθως χρόνους φόρτισης από το 10% έως το 80% και όχι από το 0% έως το 100%.

Τι έδειξε η έρευνα σε 22.700 ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε ταχυφόρτιση DC με ισχύ άνω των 100 kW εμφάνισαν ρυθμό απώλειας χωρητικότητας που έφτανε έως και το 3% ετησίως. Αντίθετα, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν κυρίως φόρτιση AC ή χαμηλότερη ισχύ DC, η αντίστοιχη απώλεια ήταν περίπου 1,5% τον χρόνο.

Η ίδια μελέτη υπολόγισε τη μέση ετήσια υποβάθμιση της χωρητικότητας των μπαταριών στο 2,3%, έναντι 1,8% στην προηγούμενη ανάλυση της Geotab το 2024. Παράλληλα, διαπίστωσε ότι τα αυτοκίνητα που λειτουργούσαν σε θερμότερα κλίματα εμφάνιζαν περίπου 0,4% μεγαλύτερη ετήσια φθορά σε σχέση με εκείνα σε ηπιότερες συνθήκες.

Πρέπει, λοιπόν, να αποφεύγουμε τους ταχυφορτιστές;

Η απάντηση είναι όχι. Οι ταχυφορτιστές DC αποτελούν βασικό κομμάτι της ηλεκτροκίνησης και είναι απολύτως λογικό να χρησιμοποιούνται σε ταξίδια, όταν υπάρχει ανάγκη για γρήγορη αναπλήρωση ενέργειας ή όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη άλλη λύση. Αυτό που φαίνεται να έχει σημασία είναι η συχνότητα χρήσης τους. Εάν ένας οδηγός έχει τη δυνατότητα να φορτίζει το αυτοκίνητό του στο σπίτι ή στην εργασία του, η πιο αργή φόρτιση AC μπορεί να αποτελέσει μια καλύτερη επιλογή για την καθημερινότητα, αφήνοντας τους ισχυρούς DC φορτιστές για τις περιπτώσεις που πραγματικά χρειάζονται.

Οι μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος) έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) και γενικά είναι πιο ανεκτικές στη συχνή φόρτιση σε υψηλά επίπεδα. Σε ορισμένα μοντέλα με LFP, μάλιστα, οι κατασκευαστές συνιστούν περιοδική ή ακόμη και τακτική φόρτιση στο 100%, ώστε να διατηρείται σωστή η εκτίμηση της διαθέσιμης ενέργειας.

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