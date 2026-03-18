Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προχωρά στην εφαρμογή του λεγόμενου «κοινωνικού leasing», ενός προγράμματος που δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα να κινούνται με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με ιδιαίτερα χαμηλό μηνιαίο κόστος.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το πρόγραμμα θα επιδοτεί σε σημαντικό βαθμό (έως και 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο) τη μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με το τελικό κόστος για τον χρήστη να διαμορφώνεται στα 150 ευρώ τον μήνα. Η επιδότηση θα καλύπτει μεγάλο μέρος του leasing, ενώ θα έχει χώρο για… 12.500 νοικοκυριά.

Παράδειγμα: Έστω ότι ένας ωφελούμενος επιλέγει ένα όχημα, το οποίο έχει συνολικό μίσθωμα 20.000€ για 4 χρόνια. Θα λάβει συνολικά 13.000€ + 500€ για οικιακό φορτιστή. Δηλαδή θα πληρώσει στην 4ετία 7.000€ ή 145 ευρώ το μήνα.

Δικαιούχοι του μέτρου αναμένεται να είναι νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θα καθοριστούν αναλυτικά στην τελική μορφή του προγράμματος.

Το μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων για την ενέργεια και τις μεταφορές, ωστόσο ξεχωρίζει ως μία από τις πιο άμεσες και πρακτικές κινήσεις που συνδέουν την κοινωνική πολιτική με την αυτοκίνηση.

Βέβαια μη ξεχνάμε πως το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αντί να λύνει τα χέρια, τα… δένει εάν δεν υπάρχει καθημερινή πρόσβαση σε φορτιστή, οπότε ένας οικιακός φορτιστής είναι σχεδόν απαραίτητος. Κάτι που προϋποθέτει ύπαρξη πάρκινγκ και ειδικής εγκατάστασης, ενώ οι δικαιούχοι δεν θα επιλέγουν όποιο ηλεκτρικό θέλουν. Αντιθέτως, θα επιλέγουν από μία συγκεκριμένη λίστα που θα περιλαμβάνει τα φθηνότερα της αγοράς.