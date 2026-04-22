Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει θέσει ένα από τα πιο φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα στην Ευρώπη για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με βασικό ορόσημο το 2030, χρονιά κατά την οποία σχεδιάζεται να σταματήσει η πώληση νέων αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης και diesel.

Στην πράξη, η απαγόρευση αφορά την πώληση καινούργιων μοντέλων που βασίζονται αποκλειστικά σε κινητήρες εσωτερικής καύσης. Από το 2030 και μετά, οι κατασκευαστές δεν θα μπορούν να διαθέτουν νέα αυτοκίνητα που κινούνται μόνο με βενζίνη ή πετρέλαιο, στο πλαίσιο της στρατηγικής για μείωση των εκπομπών και επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι απόλυτη, καθώς οι υβριδικές λύσεις παραμένουν μέρος της εξίσωσης για ένα μεταβατικό διάστημα, καθώς θα επιτρέπεται η πώληση νέων υβριδικών μοντέλων έως το 2035, οπότε και τίθεται το τελικό όριο για την πλήρη μετάβαση σε οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Ένα βασικό σημείο που συχνά παρεξηγείται είναι ότι η απαγόρευση δεν αφορά τα ήδη υπάρχοντα αυτοκίνητα. Οι οδηγοί θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα σημερινά βενζινοκίνητα και diesel μοντέλα τους κανονικά, χωρίς περιορισμούς σε επίπεδο ιδιοκτησίας ή κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση θα γίνει σταδιακά, μέσα από την ανανέωση του στόλου και όχι με άμεση απόσυρση των υπαρχόντων οχημάτων.

Παράλληλα, η πολιτική αυτή συνοδεύεται από το λεγόμενο ZEV mandate, που υποχρεώνει τους κατασκευαστές να αυξάνουν σταδιακά το ποσοστό πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων. Για παράδειγμα, το 2026 περίπου το 28% των πωλήσεων πρέπει να αφορά EV, με τον στόχο να φτάνει έως και 80% το 2030.

Παρόλα αυτά, η εφαρμογή του μέτρου δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Η αυτοκινητοβιομηχανία εκφράζει ανησυχίες για το κόστος μετάβασης, την επάρκεια υποδομών φόρτισης και τη ζήτηση από το κοινό, ενώ δεν λείπουν και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις για το κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό.

Ο βασικός στόχος πίσω από την απόφαση της ηλεκτροκίνησης είναι διπλός. Από τη μία πλευρά, αφορά την περιβαλλοντική πολιτική και τη μείωση των εκπομπών CO₂. Από την άλλη, σχετίζεται και με την ενεργειακή ανεξαρτησία, μειώνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγωγές πετρελαίου.

Σε κάθε περίπτωση, το πλάνο του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να είναι και ένα “πείραμα” (σε μικρότερα φυσικά μεγέθη) και για το πλάνο της Ε.Ε. η οποία έχει ξεκαθαρίσει πως από το 2035 η ηλεκτροκίνηση θα είναι “σχεδόν” μονόδρομος. Λέμε σχεδόν, μιας και οι ανησυχίες που εξέφρασαν οι ίδιες οι αυτοκινητοβιομηχανίες, έκαναν την Ευρωπαική Επιτροπή να βάλει έναν αστερίσκο για το 2035. Ο συγκεκριμένος θα δίνει στις εταιρίες τη δυνατότητα να πωλούν και υβριδικά σύνολα, αρκεί να έχουν περιορίσει τις εκπομπές CO2 των στόλων τους κατά 90% και να αντισταθμίζουν το 10% με χρήση π.χ. συνθετικών καυσίμων ή βιοκαυσίμων.

Πάντως το 2025, περίπου 1 στα 5 (19.5%) νέα αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί, ήταν αμιγώς ηλεκτρικά, με τις συνολικές ταξινομήσεις να ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια οχήματα.

Οι εταιρίες πάντως βλέποντας πως η υιοθέτηση αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, δεν προχωρά με τον ταχύ ρυθμό που ήλπιζαν, έχουν στρέψει την προσοχή τους και τις επενδύσεις τους σε υβριδικά, PHEV και range extender σύνολα, τα οποία αυτή την περίοδο είναι πρώτα σε πωλήσεις, πάνω από τη βενζίνη και σίγουρα πάνω από τα αμιγώς ηλεκτρικά.

Μπορεί το χρονοδιάγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου να αποτελέσει ένα “test” και για το μετέπειτα πλάνο της Ε.Ε.; Και αν ναι, θα μπορούσε να φέρει έως και μία πλήρη ανατροπή στα πλάνα; Τι πιστεύετε;