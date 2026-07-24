Η γερμανική αγορά αυτοκινήτου πέρασε σε μια νέα εποχή. Για πρώτη φορά στην ιστορία, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέκτησαν την πρώτη θέση στις μηνιαίες ταξινομήσεις, ξεπερνώντας όχι μόνο τα βενζινοκίνητα και τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα, αλλά και τα υβριδικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ιουνίου, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέγραψαν 84.057 νέες ταξινομήσεις, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς περίπου 28.4%. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση που έχουν σημειώσει ποτέ στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου της Ευρώπης.

Η εικόνα των πωλήσεων αποτυπώνει τη σημαντική μεταβολή στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Αμιγώς ηλεκτρικά (BEV): 84.057 ταξινομήσεις — 28,4%

Βενζίνη: 60.796 ταξινομήσεις — 20.5%

Υβριδικά (HEV): 83.315 ταξινομήσεις — 28,1%

Diesel: 33.862 ταξινομήσεις — 11,4%

Plug-in Hybrid (PHEV): 32.212 ταξινομήσεις — 10.9%

Σύνολο αγοράς: 295.941 νέες ταξινομήσεις.

Με άλλα λόγια, για πρώτη φορά τα ηλεκτρικά μοντέλα βρέθηκαν στην κορυφή της αγοράς, αφήνοντας πίσω όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες κίνησης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του μήνα ήταν και η Tesla, η οποία μετά από αρκετούς δύσκολους μήνες παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη

Οι ταξινομήσεις της εταιρείας στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά περίπου 73% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα του ανανεωμένου Model Y. Παρότι οι επιδόσεις της βελτιώθηκαν αισθητά, η συνολική αγορά ηλεκτρικών δεν στηρίχθηκε αποκλειστικά στην Tesla, καθώς σημαντική άνοδο κατέγραψαν και αρκετοί ευρωπαίοι αλλά και κινέζοι κατασκευαστές.

Στην κορυφή των ηλεκτρικών πωλήσεων λοιπόν βρέθηκε το Tesla Model Y με 6.023 ταξινομήσεις μέσα στον Ιούνιο. Ακολούθησε το Volkswagen ID.3 με 3.514 μονάδες, ενώ ακολούθησαν τα Skoda Enyaq και Skoda Elroq με 3.383 και 3.315 πωλήσεις αντίστοιχα. Την πρώτη δεκάδα των EV best seller συμπλήρωσαν τα BMW X1, Mini, Audi A6 e-tron, Volkswagen ID.7, Cupra Tavascan και Mercedes-Benz CLA Electric.

Οι επιδοτήσεις αλλάζουν ξανά την εικόνα

Η εντυπωσιακή άνοδος των ηλεκτρικών συνδέεται και με το νέο πλαίσιο κινήτρων που εφαρμόζεται στη Γερμανία για εταιρικούς στόλους και επιχειρήσεις, καθώς και με τη διαρκώς αυξανόμενη διαθεσιμότητα νέων ηλεκτρικών μοντέλων σε περισσότερες κατηγορίες. Παράλληλα, οι κατασκευαστές συνεχίζουν να λανσάρουν νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μεγαλύτερη αυτονομία και πιο ανταγωνιστικές τιμές, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση.

Ένα ορόσημο για την ευρωπαϊκή αγορά

Η πρωτιά των ηλεκτρικών στη Γερμανία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στην Ευρώπη και μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως. Η επίδοση του Ιουνίου δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση αποκτά πλέον κυρίαρχο ρόλο ακόμη και σε μία χώρα όπου για δεκαετίες κυριαρχούσαν τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το αν αυτή η πρωτιά θα αποτελέσει μια μεμονωμένη επίδοση ή την αρχή μιας μόνιμης τάσης θα φανεί τους επόμενους μήνες, όμως το ορόσημο έχει ήδη καταγραφεί.