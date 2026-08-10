Οι ψηλές θερμοκρασίες δεν συγχωρούν την αμέλεια των οδηγών που τα αφήνουν χωρίς τη σωστή συντήρηση. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η αμέλεια αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς στα αυτοκίνητα. Ο καύσωνας φέρνει βλάβες και κινδύνους.

Όταν οι οδηγοί είτε ξεχνούν, είτε λένε: «έλα μωρέ μια χαρά πάει το αυτοκίνητο γιατί να πετάξω χρήματα στο σέρβις…», τότε κάνουν το μεγαλύτερο λάθος.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δοκιμάζουν όχι μόνο την αντοχή των οδηγών, αλλά και των αυτοκινήτων τους. Κι όμως, παρά τις σαφείς οδηγίες των κατασκευαστών για τα τακτικά διαστήματα συντήρησης, πολλοί ιδιοκτήτες οχημάτων συνεχίζουν να αναβάλλουν το προγραμματισμένο σέρβις, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι μηχανικές βλάβες τις ημέρες του καύσωνα.

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που καταγράφονται είναι η υπερθέρμανση του κινητήρα. Όταν το κύκλωμα ψύξης δεν συντηρείται σωστά και τα ψυκτικά υγρά δεν αντικαθίστανται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, μειώνεται η ικανότητά τους να απομακρύνουν τη θερμότητα από τον κινητήρα. Σε συνθήκες υψηλών εξωτερικών θερμοκρασιών, το σύστημα ψύξης δυσκολεύεται να ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να «βράζει».

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη συντήρησης δεν αφορά μόνο τα ψυκτικά υγρά. Φθαρμένοι σωλήνες, βουλωμένα ψυγεία, ελαττωματικοί θερμοστάτες ή αντλίες νερού, μπορούν επίσης να προκαλέσουν σοβαρές δυσλειτουργίες, οι οποίες πολλές φορές εμφανίζονται ξαφνικά, όταν το αυτοκίνητο καταπονείται περισσότερο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπερθέρμανση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη πιο επικίνδυνες καταστάσεις. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά όπου οχήματα άρχισαν να βγάζουν καπνούς από τον χώρο του κινητήρα, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές ή ακόμη και ολοσχερή καταστροφή του αυτοκινήτου.

Οι μηχανικοί συνιστούν στους οδηγούς να μην αμελούν το προγραμματισμένο σέρβις και να πραγματοποιούν έναν βασικό προληπτικό έλεγχο πριν από τις καλοκαιρινές μετακινήσεις. Ο έλεγχος της στάθμης και της κατάστασης των ψυκτικών υγρών, της λειτουργίας του ανεμιστήρα, του ψυγείου, καθώς και των σωληνώσεων του συστήματος ψύξης, μπορεί να αποτρέψει δαπανηρές βλάβες και, κυρίως, επικίνδυνα περιστατικά στον δρόμο.

Η πρόληψη παραμένει η καλύτερη επένδυση για κάθε οδηγό. Ένα σέρβις που κοστίζει λίγες δεκάδες ή εκατοντάδες ευρώ μπορεί να γλιτώσει τον ιδιοκτήτη από μια επισκευή χιλιάδων ευρώ ή από την απώλεια του ίδιου του οχήματος. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των περιόδων έντονης ζέστης, η σωστή συντήρηση δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για ασφαλείς και απροβλημάτιστες μετακινήσεις.