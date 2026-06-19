Μια μικρή πόλη στις ΗΠΑ κατάφερε κάτι που μοιάζει ακατόρθωτο για τα σημερινά δεδομένα. Κανένας πεζός, ποδηλάτης ή οδηγός δεν έχει χάσει τη ζωή του σε τροχαίο από το 2017.

Η πόλη Χόμποκεν, στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, δεν έχει καταγράψει ούτε έναν θάνατο από τροχαίο ατύχημα από το 2017, παρά το γεγονός ότι καθημερινά φιλοξενεί χιλιάδες κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες που κινούνται με αυτοκίνητα, ποδήλατα και μέσα μαζικής μεταφοράς. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν προήλθε από κάποια επαναστατική τεχνολογία, από την παρουσία αυτόνομων οχημάτων ή από ένα εκτεταμένο δίκτυο καμερών. Αντίθετα, βασίστηκε στη μείωση των ταχυτήτων και τον επανασχεδιασμό των δρόμων με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Το σχέδιο που άλλαξε τα πάντα

Το Χόμποκεν υιοθέτησε πριν από μερικά χρόνια τη στρατηγική «Vision Zero», μια προσέγγιση που εφαρμόστηκε αρχικά στη Σουηδία και έχει ως βασικό στόχο τον μηδενισμό των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα. Αντί να εστιάσει αποκλειστικά στην αστυνόμευση ή στην επιβολή προστίμων, η πόλη προχώρησε σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο.

υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών

προστατευμένες λωρίδες ποδηλάτων

νέα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές (30χλμ./ώρα)

μικρότερος πλάτος λωρίδων κυκλοφορίας

7 δευτ. προβάδισμα στα πράσινα φανάρια των πεζών

κολωνάκια σε κάθε διασταύρωση για να μην παρκάρει ποτέ κανείς

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους

Από την εφαρμογή του προγράμματος μέχρι σήμερα, το Χόμποκεν δεν έχει καταγράψει κανέναν θάνατο πεζού, ποδηλάτη ή οδηγού από τροχαίο συμβάν. Παράλληλα, μειώθηκαν σημαντικά και οι σοβαροί τραυματισμοί, αποδεικνύοντας ότι η οδική ασφάλεια δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη συμπεριφορά των χρηστών του δρόμου αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί το αστικό περιβάλλον.

Οι υπεύθυνοι της πόλης υποστηρίζουν ότι ο βασικός στόχος δεν ήταν να τιμωρούνται περισσότερο οι παραβάτες, αλλά να δημιουργηθεί ένα οδικό δίκτυο που να συγχωρεί το ανθρώπινο λάθος. Άλλωστε, όσο προσεκτικός και αν είναι ένας οδηγός, η πιθανότητα λάθους δεν μπορεί ποτέ να εξαλειφθεί πλήρως.

Μπορεί να εφαρμοστεί και αλλού;

Το παράδειγμα του Χόμποκεν έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών πόλεων σε όλο τον κόσμο. Ειδικοί στην οδική ασφάλεια επισημαίνουν ότι οι λύσεις που εφαρμόστηκαν δεν απαιτούν τεράστιες επενδύσεις ούτε ακριβές τεχνολογίες. Σε πολλές περιπτώσεις αρκούν στενότερες λωρίδες κυκλοφορίας, καλύτερος φωτισμός, υπερυψωμένες διαβάσεις και μικρές παρεμβάσεις στις διασταυρώσεις για να μειωθούν σημαντικά οι ταχύτητες και να αυξηθεί η ασφάλεια.

Το ερώτημα φυσικά είναι κατά πόσο ένα αντίστοιχο μοντέλο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε ευρωπαϊκές ή ελληνικές πόλεις, όπου τα προβλήματα κυκλοφορίας, η έλλειψη χώρων στάθμευσης και η διαφορετική οδηγική κουλτούρα δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες.