Η Ελλάδα κατέχει και επίσημα (ξανά) την ανεπιθύμητη πρωτιά του πιο “γερασμένου” στόλου αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα πάντα με τα πιο πρόσφατα και επίσημα στοιχεία του ACEA – European Automobile Manufacturers’ Association.

Σύμφωνα με την έκθεση «Vehicles on European Roads 2026» (βάσει στοιχείων 2024), ο μέσος όρος ηλικίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων στην Ελλάδα φτάνει τα 17,8 χρόνια, πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των μόλις 12,7 χρόνια. Μάλιστα να θυμίσουμε πως και για το 2023, η Ελλάδα είχε τον πιο “γερασμένο” στόλο με μ.ο. τα 17.5 χρόνια (όπως και τα τρία προηγούμενα χρόνια)

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ένα τυπικό αυτοκίνητο στους ελληνικούς δρόμους κυκλοφορεί πολύ περισσότερο από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., με συνέπεια αυξημένες εκπομπές ρύπων, παλαιότερα και λιγότερο ασφαλή συστήματα, αλλά και μεγαλύτερη εξάρτηση από παλιότερη τεχνολογία καυσίμου.

Η αρνητική πρωτιά εκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων:

Επιβατικά αυτοκίνητα: μέσος όρος 17,8 ετών — πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ε.Ε. 12,7 ετών.

Επαγγελματικά φορτηγά: στην Ελλάδα είναι κατά μέσο όρο 22,9 χρόνια — επίσης τα πιο παλιά στην Ε.Ε. — έναντι 14 ετών κατά μέσο όρο για την Ε.Ε.

Λεωφορεία: γύρω στα 17,2 έτη στην Ελλάδα, έναντι περίπου 12,2 ετών μέσου όρου στην Ε.Ε.

Γιατί «γέρασε» τόσο πολύ ο στόλος μας

Η εικόνα του ελληνικού στόλου δεν είναι τυχαία. Οφείλεται σε έναν συνδυασμό οικονομικών και διαρθρωτικών παραγόντων που λειτουργούν σωρευτικά εδώ και χρόνια. Το υψηλό κόστος αγοράς και φορολόγησης των καινούργιων αυτοκινήτων αποθαρρύνει την αντικατάσταση των παλαιών, ενώ τα προγράμματα απόσυρσης είτε απουσιάζουν είτε δεν έχουν σταθερή και μακροχρόνια εφαρμογή. Παράλληλα, η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ωθεί μεγάλο μέρος των καταναλωτών στη διατήρηση πολύ παλιών οχημάτων ή στην εισαγωγή μεταχειρισμένων προηγούμενων γενεών. Την ίδια στιγμή, η αργή ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης και τα ακόμα υψηλά κόστη των ηλεκτρικών μοντέλων φρενάρουν τη μετάβαση σε νεότερες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα η ανανέωση του στόλου να γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και ασφάλεια

Ένας τόσο παλιός στόλος έχει άμεσες συνέπειες τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οδική ασφάλεια. Τα οχήματα παλαιότερων προδιαγραφών εκπέμπουν σημαντικά περισσότερους ρύπους και καταναλώνουν περισσότερο καύσιμο, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα με CO₂ και οξείδια του αζώτου σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα ενός σύγχρονου αυτοκινήτου. Παράλληλα, στερούνται κρίσιμων συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, όπως αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, ανίχνευση πεζών και προηγμένες δομές απορρόφησης ενέργειας σε σύγκρουση. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένο κίνδυνο για οδηγούς και επιβάτες, αλλά και σε μεγαλύτερη απόσταση από τα σημερινά ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας, σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει κάνει άλματα στον τομέα της πρόληψης ατυχημάτων.