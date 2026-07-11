Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Υπάρχουν οδηγοί που προσέχουν τα αυτοκίνητά τους και είναι προσεκτικοί και σχολαστικοί πριν ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που αδιαφορούν με το πρόσχημα ότι δεν ξέρουν ούτε που βρίσκεται το δοχείο νερού για τα τζάμια.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή των αποδράσεων. Αλλά και των εκπλήξεων. Εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζονται να ταξιδέψουν προς τα νησιά, τα ορεινά χωριά ή τους αγαπημένους τους καλοκαιρινούς προορισμούς. Το αυτοκίνητο γίνεται ο πιο πιστός συνοδοιπόρος των διακοπών, μεταφέροντας οικογένειες, φίλους, αποσκευές και όμορφες στιγμές.

Πριν όμως ξεκινήσει το ταξίδι, αξίζει να αφιερώσουμε λίγα λεπτά σε έναν βασικό προληπτικό έλεγχο του οχήματος. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μεγάλες αποστάσεις, η αυξημένη κυκλοφορία και η επιπλέον φόρτωση δοκιμάζουν κάθε αυτοκίνητο και ιδιαίτερα τα ελαστικά, τα οποία αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του οχήματος με τον δρόμο.

Η Kumho Tire, με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας στην εξέλιξη των ελαστικών και παρουσία σε περισσότερες από 180 χώρες, συγκέντρωσε τις πιο σημαντικές συμβουλές για ένα ασφαλές, ξεκούραστο και ξέγνοιαστο καλοκαιρινό ταξίδι.

Οι 10 βασικοί έλεγχοι πριν την αναχώρηση

Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών

Η σωστή πίεση αποτελεί ίσως τον πιο σπουδαίο παράγοντα ασφάλειας. Η μέτρηση πρέπει να γίνεται πάντα με κρύα ελαστικά και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Η λανθασμένη πίεση αυξάνει την απόσταση φρεναρίσματος, επηρεάζει τη σταθερότητα του οχήματος, αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και επιταχύνει τη φθορά των ελαστικών.

Ελέγξτε το βάθος του πέλματος

Το νόμιμο όριο είναι τα 1,6 χιλιοστά, όμως για ασφαλείς καλοκαιρινές μετακινήσεις συνιστάται σημαντικά μεγαλύτερο βάθος πέλματος (όχι κάτω από 3 χιλιοστά). Το πέλμα είναι αυτό που προσφέρει πρόσφυση και απομακρύνει το νερό από την επιφάνεια του δρόμου, ενώ περιορίζει τον κίνδυνο υδρολίσθησης σε μία ξαφνική καλοκαιρινή βροχή.

Επιθεωρήστε προσεκτικά τα ελαστικά

Πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι ελέγχουμε για:

κοψίματα

εξογκώματα

χτυπήματα στα πλαϊνά

πέτρες ή καρφιά στο πέλμα

ανομοιόμορφη φθορά

Ακόμη και μία μικρή ζημιά μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια ενός πολύωρου ταξιδιού.

Μην ξεχνάτε τη ρεζέρβα

Η πίεση της ρεζέρβας παραμένει συχνά ανεξέλεγκτη για μήνες. Πριν από τις διακοπές βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, μαζί με τον γρύλο και τα απαραίτητα εργαλεία. Εξασκηθείτε στο σπίτι στην αλλαγή ελαστικού και μην περιμένετε να σας συμβεί για κάνετε την αλλαγή.

Κιτ επισκευής (και όχι ρεζέρβα);

Πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα δεν διαθέτουν πλέον εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα), αλλά κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού (Tire Mobility Kit), το οποίο αποτελείται συνήθως από έναν μικρό αεροσυμπιεστή και ειδικό στεγανωτικό υγρό.

Πριν ξεκινήσετε για τις διακοπές, βεβαιωθείτε ότι το κιτ βρίσκεται στη θέση του, ότι ο αεροσυμπιεστής λειτουργεί σωστά και ότι το στεγανωτικό υγρό δεν έχει λήξει, καθώς έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και ενδέχεται να μην είναι πλέον αποτελεσματικό.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το κιτ επισκευής μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο μικρές διατρήσεις στο πέλμα του ελαστικού. Δεν μπορεί να επισκευάσει σκισίματα στα πλαϊνά, μεγάλες ζημιές ή ελαστικά που έχουν υποστεί σοβαρή καταπόνηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η βοήθεια οδικής βοήθειας ή η αντικατάσταση του ελαστικού. Για τον λόγο αυτό, πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι, αφιερώστε λίγα λεπτά ώστε να εξοικειωθείτε με τη χρήση του κιτ επισκευής και να μάθετε πώς λειτουργεί.

Προσοχή στη φόρτωση

Το υπερβολικό βάρος επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Οι αποσκευές πρέπει να κατανέμονται σωστά, να τοποθετούνται όσο το δυνατόν χαμηλότερα και να μην υπερβαίνετε ποτέ το επιτρεπόμενο μικτό βάρος του οχήματος.

Αυξήστε την απόσταση ασφαλείας

Ένα πλήρως φορτωμένο αυτοκίνητο χρειάζεται μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσματος. Η μεγαλύτερη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα αποτελεί βασικό κανόνα ασφαλούς οδήγησης, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Αποφύγετε την υπερβολική ταχύτητα

Η υψηλή θερμοκρασία της ασφάλτου καταπονεί περισσότερο τα ελαστικά. Η ομαλή επιτάχυνση, η σωστή ταχύτητα και οι ήπιες αλλαγές κατεύθυνσης συμβάλλουν τόσο στην ασφάλεια όσο και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

Κάντε στάσεις

Σε πολύωρες διαδρομές συνιστάται στάση κάθε δύο ώρες. Ξεκουράζεται ο οδηγός, μειώνεται η κόπωση και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για έναν γρήγορο οπτικό έλεγχο των ελαστικών.

Επιλέξτε ποιοτικά ελαστικά

Η επιλογή ενός επώνυμου ελαστικού δεν αφορά μόνο τις επιδόσεις. Αφορά την πρόσφυση, τη σταθερότητα, την ποιότητα κύλισης, τη συμπεριφορά στο βρεγμένο, τη διάρκεια ζωής και τελικά την ασφάλεια των ανθρώπων που ταξιδεύουν μαζί μας.

Το ταξίδι ξεκινά πριν γυρίσει το κλειδί

Η σωστή προετοιμασία είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε οι καλοκαιρινές διακοπές να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Summer Tire Checklist ✔ Πίεση ελαστικών

✔ Βάθος πέλματος

✔ Οπτικός έλεγχος για φθορές

✔ Ρεζέρβα ή κιτ επισκευής

✔ Φρένα

✔ Υγρά κινητήρα

✔ Φώτα

✔ Υαλοκαθαριστήρες

✔ Κλιματισμός

✔ Σωστή φόρτωση αποσκευών

Ποιο Kumho ταιριάζει στο δικό σας καλοκαιρινό ταξίδι;

Η Kumho Tire διαθέτει μία ολοκληρωμένη γκάμα θερινών ελαστικών που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και οδηγικά προφίλ, από την καθημερινή μετακίνηση μέχρι τις υψηλές επιδόσεις.

Kumho Ecsta Sport PS72

Η νέα ναυαρχίδα της Kumho στην κατηγορία Ultra Ultra High Performance (UUHP). Σχεδιάστηκε για οδηγούς που αναζητούν κορυφαία πρόσφυση, ακριβή χειρισμό και υψηλή σταθερότητα τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα. Το PS72 διακρίθηκε στις δοκιμές του γερμανικού περιοδικού Die Reifentester, ισοβαθμώντας με κορυφαίες premium μάρκες και σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση στο φρενάρισμα σε βρεγμένο δρόμο, ενώ απέσπασε και διάκριση “Πολύ Καλό” από το Auto Bild Tire Check.

Kumho Ecsta PS71

Ένα από τα πιο επιτυχημένα θερινά ελαστικά της Kumho για οδηγούς που απολαμβάνουν τη δυναμική οδήγηση χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς στην καθημερινότητα. Το Ecsta PS71 προσφέρει εξαιρετικό κράτημα, άμεση απόκριση στο τιμόνι, υψηλή σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες και πολύ καλή συμπεριφορά στο βρεγμένο οδόστρωμα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για σύγχρονα επιβατικά αυτοκίνητα και sport εκδόσεις.

Kumho Solus HS52

Η ιδανική επιλογή για όσους πραγματοποιούν πολλά χιλιόμετρα το καλοκαίρι και αναζητούν άνεση, χαμηλό θόρυβο κύλισης και υψηλή ασφάλεια στις καθημερινές αλλά και στις μεγάλες αποδράσεις. Το Solus HS52 προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα, αποτελεσματικό φρενάρισμα, μεγάλη διάρκεια ζωής και κορυφαία ποιότητα κύλισης, είτε το ταξίδι πραγματοποιείται σε αυτοκινητόδρομο είτε σε επαρχιακό δίκτυο.

Η φιλοσοφία της Kumho Tire

Η Kumho Tire συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην έρευνα, στην τεχνολογία και στην παγκόσμια ανάπτυξή της. Η δημιουργία της πρώτης ευρωπαϊκής παραγωγικής μονάδας στην Πολωνία, οι συνεχείς συνεργασίες με κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες και οι διεθνείς διακρίσεις των προϊόντων της επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της να προσφέρει ελαστικά που συνδυάζουν ασφάλεια, καινοτομία και υψηλή ποιότητα.

Παράλληλα, η πρόσφατη διάκριση του ECSTA SPORT PS 72 με το German Design Award 2026 επιβεβαιώνει ότι η κορυφαία τεχνολογία μπορεί να συνδυάζεται με καινοτόμο σχεδιασμό, ενώ η δεύτερη συνεχόμενη βράβευση της εταιρείας με EcoVadis Gold Medal αποδεικνύει τη διαρκή δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Καλό καλοκαίρι και… καλά χιλιόμετρα!

Είτε πρόκειται για το κορυφαίο Ecsta Sport PS72, το δυναμικό Ecsta PS71 ή το πολυδιάστατο Solus HS52, η Kumho Tire συνεχίζει να εξελίσσει ελαστικά που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Κάθε ταξίδι, κάθε απόδραση θέλει το σωστό προγραμματισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι οι πιο όμορφες αναμνήσεις των διακοπών ξεκινούν πάντα από ένα ασφαλές ταξίδι.