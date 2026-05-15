Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει με απίστευτη ταχύτητα και πλέον ακόμα και τα πιο ιστορικά ευρωπαϊκά brands φαίνεται πως στρέφονται προς την Κίνα για να επιβιώσουν στην ηλεκτρική εποχή. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Maserati βρίσκεται σε συζητήσεις με τις Huawei και JAC Group για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρικών μοντέλων που πιθανότατα θα κατασκευάζονται στην Κίνα και θα εξάγονται παγκοσμίως.

Αν τελικά επιβεβαιωθεί το project, τότε μιλάμε για μία από τις πιο μεγάλες αλλαγές στην ιστορία της Maserati. Οι αναφορές κάνουν λόγο για ένα νέο πολυτελές EV που θα βασίζεται στην κινεζική premium πλατφόρμα Maextro, η οποία αναπτύσσεται από τη Huawei και τη JAC μέσω της συμμαχίας HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance). Το πλάνο φέρεται να προβλέπει δύο εκδόσεις του ίδιου μοντέλου. Η μία θα διατίθεται στην Κίνα ως Maextro και η άλλη στις διεθνείς αγορές με σήμα Maserati.

Η Huawei θα αναλάβει το software, τα έξυπνα συστήματα και τις τεχνολογίες συνδεσιμότητας, η JAC την εξέλιξη και παραγωγή, ενώ η Maserati θα προσφέρει τη σχεδίαση, το premium χαρακτήρα και φυσικά το ιστορικό της όνομα.

Για πολλούς petrolheads αυτό ίσως ακούγεται σαν «ιεροσυλία». Από την άλλη όμως, η πραγματικότητα είναι πως οι κινεζικές εταιρίες έχουν εξελιχθεί εντυπωσιακά στην ηλεκτροκίνηση και αρκετοί ευρωπαϊκοί όμιλοι πλέον αναζητούν συνεργασίες μαζί τους για να μειώσουν κόστος και να αποκτήσουν πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία μπαταριών και software.

Η ίδια η Stellantis άλλωστε, μητρική της Maserati, φαίνεται να ενισχύει συνεχώς την παρουσία της στην Κίνα μέσω νέων συνεργασιών και κοινών projects με κινεζικούς ομίλους. Πρόσφατα υπήρξαν αναφορές τόσο για νέα συνεργασία με τη Dongfeng όσο και για επέκταση της σχέσης με τη Leapmotor στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η Huawei έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς «παίκτες» της κινεζικής smart mobility αγοράς. Μέσω της HIMA συνεργάζεται ήδη με πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες, προσφέροντας λογισμικό, infotainment, AI και προηγμένα συστήματα αυτόνομης οδήγησης.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Maserati ή τη Stellantis. Οι πληροφορίες βασίζονται κυρίως σε κινεζικά media και πηγές της αγοράς, όμως το γεγονός ότι όλο και περισσότερα δημοσιεύματα συγκλίνουν στο ίδιο σενάριο δείχνει πως κάτι πολύ μεγάλο ίσως ετοιμάζεται στα παρασκήνια.