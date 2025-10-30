Του Γιώργου Παλληκάρη

Άλλη μία περίπτωση όπου οι πολίτες εμπιστεύτηκαν την κυβέρνηση και τελικά το μετανιώνουν. Αυτή τη φορά όμως, ενώθηκαν και προχωρούν σε μαζικές αγωγές κατά του Δημοσίου, μιας και πραγματικά έχουν όλα τα δίκια με το μέρος τους.

Τι έγινε λοιπόν και ήδη 400 πολίτες μηνύουν μαζικά το κράτος;

Την Παρασκευή 1η Αυγούστου, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με αριθμό Β4199, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους όρους του νέου προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ”. Μπορείτε πατώντας ΕΔΩ να δείτε το αντίστοιχο θέμα του Zougla.gr και όλες τις λεπτομέρειες περί επιδοτούμενης απόκτησης ηλεκτρικού οχήματος.

Μπορεί το νέο πρόγραμμα να επιδοτεί πλέον με 3.000 ευρώ την αγορά νέου Ηλεκτρικού Ι.Χ. (σε αντίθεση με τα 9.000 ευρώ που ήταν) όμως ο κόσμος δεν μηνύει για το ποσό. Μηνύει για το γεγονός πως σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, επιδότηση δικαιούνται όσοι απέκτησαν ηλεκτρικό όχημα από τις 7 Ιουνίου και μετά.

Όσοι δηλαδή αγόρασαν από 17 Φεβρουαρίου (που ουσιαστικά τελείωσαν τα χρήματα του προγράμματος και η πλατφόρμα δεν δεχόταν νέες αιτήσεις – αλλά δεν ενημέρωνε κιόλας για την πορεία χρηματοδότησης) έως και τις 6 Ιουνίου, δεν μπορούν να καταθέσουν αίτημα να λάβουν την επιδότηση που δικαιούνται.

Το Υπουργείο, δεν φρόντισε να ενημερώσει και να “κλείσει” τις αιτήσεις ώστε να αποσαφηνίσει το ημερομηνιακό πλαίσιο της δράσης. Ο κόσμος αγόραζε ηλεκτρικά, έμπαινε να κάνει την αίτηση για την επιδότηση, η πλατφόρμα δεν τη δεχόταν και όλοι περίμεναν να μπουν εκ νέου χρήματα για να ανοίξει ξανά η διαδικασία υπαγωγής. Όμως η αναδρομική ισχύς του νέου Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, αφήνει εκτός τις 2.500 αιτήσεις από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι και τις 6 Ιουνίου (να σημειώσουμε πως για να κάνει κάποιος την αίτηση, πρέπει ήδη να έχει αγοράσει το ηλεκτρικό όχημα).

Αυτοί οι αδικημένοι πολίτες ενώθηκαν σε ομάδες των Social Media όπως η “Αδικημένοι Κινούμαι Ηλεκτρικά 3” με στόχο να μελετήσουν τις επόμενες κινήσεις τους και να διεκδικήσουν από το κράτος αυτά που δικαιούνται. Αυτά που τους έταξε η κυβέρνηση και τελικά δεν έδωσε ποτέ.

Το ποσό φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, με τον Συνήγορο του Πολίτη να στηρίζει την ομαδική αγωγή και το Υπουργείο να μην έχει πάρει καμία θέση έως και σήμερα.