Τους χειμερινούς μήνες, ειδικά όταν το κρύο είναι έντονο όπως αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, πολλά αδέσποτα γατάκια αναζητούν απεγνωσμένα λίγη ζεστασιά. Δυστυχώς, ένα από τα πιο επικίνδυνα «καταφύγια» που επιλέγουν είναι οι μηχανές των αυτοκινήτων.

Η ζεστή μηχανή, ο περιορισμένος χώρος και η σχετική προστασία από τον αέρα κάνουν το καπό, τις ρόδες ή ακόμη και το κάτω μέρος του αυτοκινήτου να φαίνονται ιδανικά στα μάτια ενός μικρού ζώου. Όμως, για εμάς τους οδηγούς, αυτή η κατάσταση κρύβει έναν σοβαρό κίνδυνο: με το άναμμα του κινητήρα, ένα γατάκι μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή και να χάσει τη ζωή του.

Τι μπορούμε να κάνουμε πριν βάλουμε μπροστά;

Χτυπάμε ελαφρά το καπό: Ένα απαλό χτύπημα ή δύο είναι συχνά αρκετά για να τρομάξει ένα γατάκι και να το κάνει να φύγει.

Κοιτάμε γύρω από τις ρόδες: Τα γατάκια συχνά κουλουριάζονται μέσα ή πίσω από τις ρόδες, ειδικά τις μπροστινές.

Ρίχνουμε μια ματιά κάτω από το αυτοκίνητο: Αν υπάρχει χαμηλός φωτισμός, χρησιμοποιούμε τον φακό του κινητού.

Ακούμε προσεκτικά: Νιαουρίσματα ή μικροί ήχοι μπορεί να μας προειδοποιήσουν.

Αν υποψιαστούμε κάτι, ανοίγουμε το καπό: Καλύτερα να καθυστερήσουμε ένα λεπτό, παρά να ρισκάρουμε μια ζωή.

Μικρές πράξεις, μεγάλη διαφορά: Τα γατάκια δεν μπαίνουν στις μηχανές από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Ένα απλό τσεκάρισμα πριν ξεκινήσουμε μπορεί να σώσει ζωές και να μας γλιτώσει από μια τραυματική εμπειρία.