Στην Ελλάδα προωθείται μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που ελέγχονται τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ, με στόχο να περιοριστούν οι ρυπογόνες εκπομπές και να ευθυγραμμιστεί η χώρα με πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η μέτρηση των εκπεμπόμενων μικροσωματιδίων θα γίνει υποχρεωτικός έλεγχος στα ΚΤΕΟ, για όλα τα diesel αυτοκίνητα, αντικαθιστώντας την απλή ένδειξη θολερότητας των καυσαερίων που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα.

Το κεντρικό στοιχείο αυτής της αλλαγής είναι το φίλτρο σωματιδίων DPF (Diesel Particulate Filter), ένα εξάρτημα του συστήματος εξαγωγής που δεσμεύει τα στερεά σωματίδια της αιθάλης από τα καυσαέρια, μειώνοντας έτσι σημαντικά την επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα και τη δημόσια υγεία. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί ιδιοκτήτες diesel έχουν αφαιρέσει ή παρακάμψει αυτό το στοιχείο, θεωρώντας ότι έτσι κερδίζουν απόδοση ή αποφεύγουν το κόστος της αντικατάστασης, πρακτική που αυξάνει δραματικά τις εκπομπές μικροσωματιδίων.

Το νέο πλαίσιο που σχεδιάζεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει ότι στα ΚΤΕΟ θα χρησιμοποιούνται σύγχρονοι αναλυτές εξαγωγών καυσαερίων για να μετρηθούν τα μικροσωματίδια σε αριθμό ανά κυβικό εκατοστό, με αποτέλεσμα να καθίσταται σαφές εάν το DPF λειτουργεί κανονικά ή όχι. Ο έλεγχος αυτός θα είναι υποχρεωτικός για οχήματα που πληρούν προδιαγραφές Euro 5 και Euro 6, τα οποία από το 2009 και μετά εξοπλίζονται με φίλτρα DPF. Ο στόχος είναι να αποφευχθεί η κυκλοφορία οχημάτων που εκπέμπουν υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων, κάτι που έχει αποδειχθεί ότι επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στις πόλεις.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, τα μικροσωματίδια που διαφεύγουν όταν το φίλτρο DPF είναι κατεστραμμένο ή έχει αφαιρεθεί, αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, καθώς μπορούν να εισχωρήσουν βαθιά στους πνεύμονες και να προκαλέσουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, ακόμη και καρδιαγγειακές επιπλοκές. Η νέα μέτρηση στα ΚΤΕΟ αποσκοπεί ακριβώς στον περιορισμό αυτού του φαινομένου, μειώνοντας έτσι την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν παραβιάσει το σύστημα DPF ή έχουν αφαιρέσει το φίλτρο ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αρνητικά αποτελέσματα στον τεχνικό έλεγχο, πιθανές απαιτήσεις επανατοποθέτησης ή επισκευής του φίλτρου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόστιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αν ένα όχημα παράγει υπερβολικά υψηλές εκπομπές ρύπων ή εμφανίζει μη λειτουργικό DPF, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχημένο πέρασμα του ΚΤΕΟ και στη μη έγκρισή του για κυκλοφορία.

DPF

Το φίλτρο μικροσωματιδίων (DPF) αποτελεί κρίσιμο εξάρτημα στα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα, καθώς συγκρατεί τα αιωρούμενα σωματίδια καύσης και τα «καίει» μέσω της διαδικασίας αναγέννησης, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές ρύπων. Όταν όμως το φίλτρο έχει φθαρεί, έχει αφαιρεθεί παράνομα ή δεν μπορεί να αναγεννηθεί σωστά λόγω συχνών μικρών διαδρομών, η απόδοσή του πέφτει και οι εκπομπές εκτοξεύονται. Γι’ αυτό και οι νέοι, αυστηρότεροι έλεγχοι στα ΚΤΕΟ, στοχεύουν ακριβώς στον εντοπισμό οχημάτων με δυσλειτουργικό ή «καταργημένο» DPF, με μετρήσεις που πλέον μπορούν να αποκαλύψουν ακόμα και περιπτώσεις όπου το φίλτρο υπάρχει μεν μηχανικά, αλλά δεν λειτουργεί όπως προβλέπεται.

Δείτε ΕΔΩ πως θα κάνετε αναγέννηση στο φίλτρο DPF.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχου αναμένεται σταδιακά μέσα στην επόμενη διετία (εφόσον ψηφισθεί), καθώς τα τεχνικά κέντρα θα πρέπει να εξοπλιστούν με τον απαιτούμενο αναλυτικό εξοπλισμό και να εκπαιδευτεί το προσωπικό.