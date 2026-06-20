Μετά τους πρόσθετους δασμούς που επιβλήθηκαν στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής προέλευσης, οι Βρυξέλλες εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο επέκτασης των μέτρων και στα Plug-in Hybrid μοντέλα (PHEV).

Σύμφωνα με πληροφορίες της Handelsblatt, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται να διερευνήσει κατά πόσο τα plug-in hybrid οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα επωφελούνται από κρατικές επιδοτήσεις οι οποίες αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για να κατανοήσει κανείς γιατί η Ευρώπη εξετάζει πλέον και τα plug-in hybrid, αξίζει να δει τι ισχύει σήμερα για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα. Από το 2024 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει πρόσθετους αντισταθμιστικούς δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, οι οποίοι προστίθενται στον ήδη υπάρχοντα εισαγωγικό δασμό 10%. Έτσι, η BYD επιβαρύνεται με επιπλέον 17%, η Geely με 18,8% και η SAIC με 35,3%, ενώ για άλλους κατασκευαστές οι επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 20,7% έως 35,3%. Ακόμη και η Tesla, για τα οχήματα που παράγονται στο εργοστάσιό της στη Σαγκάη και εξάγονται στην Ευρώπη, υπόκειται σε ειδικό πρόσθετο δασμό 7,8%. Οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι τα μέτρα αυτά κρίθηκαν απαραίτητα καθώς η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κινεζική βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων επωφελείται από κρατικές επιδοτήσεις που δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των ευρωπαϊκών κατασκευαστών

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί κινεζικοί κατασκευαστές έχουν αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις των PHEV μοντέλων τους στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα τα συγκεκριμένα οχήματα δεν επιβαρύνονταν με τους πρόσθετους δασμούς που εφαρμόζονται στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γεγονός που τους επέτρεπε να διατηρούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Στην πράξη, αρκετές εταιρίες αξιοποίησαν τα plug-in hybrid ως μια εναλλακτική στρατηγική διείσδυσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Συνδυάζοντας έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και μπαταρία φόρτισης, τα μοντέλα αυτά προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία για τις καθημερινές μετακινήσεις, χωρίς το άγχος της φόρτισης σε μεγάλα ταξίδια.

Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει τελικά να προχωρήσει σε επίσημη έρευνα και στη συνέχεια σε επιβολή δασμών, τότε το κόστος εισαγωγής των κινεζικών PHEV θα αυξηθεί σημαντικά. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τις τελικές τιμές πώλησης όσο και τη στρατηγική αρκετών κατασκευαστών που βασίζονται στην ευρωπαϊκή αγορά για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν αφορά μόνο τα αμιγώς κινεζικά brands. Αρκετές διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκευάζουν σήμερα plug-in hybrid μοντέλα στην Κίνα και τα εξάγουν στην Ευρώπη, κάτι που σημαίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι ευρύτερες από όσο φαίνεται αρχικά.

Προς το παρόν δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα ποσοστά δασμών. Ωστόσο, η συζήτηση που έχει ανοίξει δείχνει ότι η Ευρώπη σκοπεύει να επεκτείνει την πολιτική προστασίας της αυτοκινητοβιομηχανίας της και πέρα από τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.