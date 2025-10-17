Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Οι επίπεδες λαβές θυρών αποτελούν σήμα κατατεθέν των σύγχρονων ηλεκτρικών οχημάτων, διαφημιζόμενες όχι μόνο για τη φουτουριστική τους εμφάνιση αλλά και για τα αεροδυναμικά τους οφέλη. Ωστόσο, τα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο φαίνεται να ανατρέπουν αυτό το τελευταίο σημείο.

Πριν περίπου ένα μήνα, σας ενημερώσαμε πως η Κίνα είναι έτοιμη να απαγορεύσει τα γνωστά και ως “pop-out door handles” των αυτοκινήτων από τον Ιούλιο του 2027 (Μπορείτε να δείτε το θέμα ΕΔΩ).

Λίγες μέρες μετά από αυτή την είδηση, ήρθε το πρώτο τραγικό συμβάν στη Γερμανία, όπου οδηγός και δύο μικρά παιδιά κάηκαν ζωντανοί, όταν μπλόκαραν οι κρυμμένες ηλεκτρικές χειρολαβές του Tesla μετά από τροχαίο. (Μπορείτε να δείτε το θέμα ΕΔΩ).

Σύντομα ήρθε και το νέο παρόμοιο περιστατικό με ένα ηλεκτρικό Xiaomi SU7, όπου ο οδηγός κάηκε ζωντανός στην Κίνα, καθώς όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Xiaomi πήρε φωτιά, το όχημα κλείδωσε αυτόματα τις πόρτες. Έτσι, παρά τις προσπάθειες διερχόμενων οδηγών -που με προσωπικό κίνδυνο- επιχειρούσαν να σπάσουν τα τζάμια ή να ανοίξουν με κλωτσιές την πόρτα, ο οδηγός κάηκε ζωντανός, μπροστά στα έντρομα μάτια τους.(Μπορείτε να δείτε το θέμα ΕΔΩ).

Αυτά τα δύο σχεδόν απανωτά περιστατικά, το ένα στη Γερμανία και το άλλο στη Κίνα, ήρθαν να προστεθούν σε μερικά ακόμα που είχαν συμβεί στο παρελθόν και να βάλους τις αρχές σε σκέψεις.

Με την Κίνα να έχει ήδη ανακοινώσει πως από τον Ιούλιο του 2027 θα απαγορέψει τις χωνευτές χειρολαβές, τώρα έρχεται και η Ευρώπη να πράξει πιθανότατα το ίδιο. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ομάδα για την Παθητική Ασφάλεια, θυγατρική του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Εναρμόνιση των Κανονισμών Οχημάτων δήλωσε πως ήδη έχει αρχίσει να εξετάζει αυτό το ζήτημα και είδε την επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί το ασφαλές άνοιγμα των θυρών μετά από ένα ατύχημα.

Σε πρόσφατη δήλωση σχετικά με το θέμα, ένας εκπρόσωπος της επιτροπής ελέγχου ασφαλείας Ι.Χ. σημείωσε ότι «οι πόρτες πρέπει πάντα να είναι λειτουργικές – από μέσα από τους επιβάτες και από έξω από τους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης – ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Όπου οι ισχύοντες κανονισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών για τις πόρτες, το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των αντίστοιχων επιτροπών».

Οι ρυθμιστικές αρχές στην Κορέα, τη Γερμανία και την Ολλανδία έχουν σημάνει συναγερμό για τις ηλεκτρικές και χωνευτές χειρολαβές των θυρών και, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), οι αρχές στην Ολλανδία έχουν ήδη συνδέσει το ζήτημα με επαναλαμβανόμενους θανάτους. «Δεν πρόκειται για θεωρητικό πρόβλημα – άνθρωποι πεθαίνουν επειδή δεν μπορούν να βγουν από τα οχήματα όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ETSC, Antonio Avenoso. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει χρόνια ενώ χιλιάδες αυτοκίνητα με αυτά τα συστήματα παραμένουν στους δρόμους. Οι ανακλήσεις θα πρέπει να είναι στο τραπέζι και οι κανόνες ασφαλείας πρέπει να ενημερωθούν γρήγορα ώστε να καλύπτουν όλα τα οχήματα με ηλεκτρικές χειρολαβές», πρόσθεσε.