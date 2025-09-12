Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Καμιά φορά η υπερβολική τεχνολογία, αντί να σου λύνει τα χέρια, τα περιπλέκει όλα. Χαρακτηριστικ

ό παράδειγμα όταν η VW έβαλε στο τελευταίο Golf κουμπιά αφής στο τιμόνι. Η εταιρία το έκανε για καλό, όμως στην πράξη αποδείχθηκε μη λειτουργικό και έφερε αντιδράσεις.

Οι πελάτες το επικοινώνησαν με την εταιρία και ο CEO της αμέσως έδωσε εντολή να επιστρέψουν τα φυσικά πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες, ώστε να διευκολύνεται ο οδηγός αντί να ταλαιπωρείτε (όπως και τα ρυθμιστικά αφής έντασης ήχους που δεν φωτίζονταν).

Φαίνεται πως η VW έχει πιάσει το παλμό και είναι έτοιμη να συνεχίσει να δίνει στον κόσμο αυτό που πραγματικά θέλει και να λέει όχι σε τεχνολογίες που αντί να βοηθούν, δυσκολεύουν τους επιβάτες.

Οι χωστές χειρολαβές θυρών, δεν είναι διαπραγματεύσιμες

Σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle στην Έκθεση Κινητικότητας IAA στο Μόναχο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της VW, Thomas Schäfer, παραδέχτηκε ότι οι χωνευτές, κρυμμένες χειρολαβές στις πόρτες μπορεί να φαίνονται ωραίες, αλλά είναι «απαίσιες στη λειτουργία». Αυτό μπορεί να ακούγεται ειρωνικό, δεδομένου ότι το τελευταίο πρωτότυπο αυτοκίνητο της εταιρείας έχει αναδιπλούμενες χειρολαβές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι αυτές δεν θα μεταφερθούν στο μοντέλο παραγωγής.

Μοντέλα όπως τα ID.4 και ID.7 χρησιμοποιούν επίσης χωνευτές λαβές, καθώς οι πόρτες διαθέτουν ηλεκτρονικό μηχανισμό απασφάλισης. Ωστόσο, μπορείτε να τραβήξετε τη λαβή με τον παραδοσιακό τρόπο. Το αν η VW σκοπεύει να δώσει σε αυτά τα οχήματα κανονικές λαβές θυρών με μελλοντικές αναβαθμίσεις μένει να φανεί, αλλά το επερχόμενο ID.2 Polo δείχνει πού πηγαίνουν τα πράγματα. Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες επέλεξαν χωνευτές λαβές για να βελτιώσουν την αεροδυναμική απόδοση στην επιδίωξη επιπλέον αυτονομίας για τα ηλεκτρικά τους οχήματα. Ωστόσο, ο Schäfer λέει ότι η Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό που θέλουν οι πελάτες έχει μεγαλύτερη σημασία:

«Δίνουμε στους ανθρώπους αυτό που ζητούν. Μελετάμε πολύ, λαμβάνουμε σχόλια από πελάτες, αντιπροσώπους, από τα μέσα ενημέρωσης και το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.» Αυτή η δήλωση έγινε viral και δέκτης χιλιάδων θετικών ανταποκρίσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτές οι «κρυφές» χειρολαβές θυρών κατατάσσονται μεταξύ των πιο συχνών προβλημάτων που ανέφεραν οι πελάτες στη Μελέτη Αρχικής Ποιότητας των ΗΠΑ J.D. Power 2023. Μπορεί ακόμη και να έρθει η στιγμή που θα απαγορευτούν στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.