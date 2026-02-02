Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν ο πρώτος μήνας πλήρους εφαρμογής των αλλαγών στον ΚΟΚ, με νέα όρια ταχύτητας και αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων. Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις τροχαίες παραβάσεις και τα ατυχήματα του μήνα, επιτρέποντας μια άμεση σύγκριση με τον αντίστοιχο Ιανουάριο του 2025. Τι δείχνουν τελικά οι αριθμοί;

Συνολικές παραβάσεις ΚΟΚ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., τον Ιανουάριο του 2025 βεβαιώθηκαν συνολικά 35.978 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκ των οποίων 1.242 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος. Αντίθετα, τον Ιανουάριο του 2026 οι συνολικές παραβάσεις ανήλθαν σε 31.499, με τις παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος να περιορίζονται στις 173.

Με βάση τα ίδια επίσημα δεδομένα, καταγράφεται μείωση 4.479 παραβάσεων, δηλαδή πτώση της τάξης του 12,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.

Ιανουάριος 2025 (ενδεικτικά στοιχεία):

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: 749

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: 215

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη: 260

Χρήση κινητού τηλεφώνου: 397

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας: 431

Μη χρήση κράνους: 560

Επικίνδυνοι ελιγμοί: 128

Ιανουάριος 2026 (ενδεικτικά στοιχεία):

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: 213

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: 1.055

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη: 299

Χρήση κινητού τηλεφώνου: 657

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας: 1.361

Μη χρήση κράνους: 1.880

Επικίνδυνοι ελιγμοί: 43

Η σύγκριση αποκαλύπτει δύο ξεκάθαρες τάσεις: Οι παραβάσεις για υπέρβαση ορίου ταχύτητας μειώθηκαν δραστικά, από 749 σε 213 περιπτώσεις (πτώση άνω του 70%). Αντίθετα, καταγράφεται σημαντική αύξηση σε παραβάσεις που σχετίζονται με τη μέθη, τη μη χρήση ζώνης και κράνους, καθώς και τη χρήση κινητού τηλεφώνου (βέβαια να πούμε πως έχουν υπερδιπλασιαστεί οι έλεγχοι σε σχέση με πέρυσι, ειδικά στον τομέα του αλκοτέστ)

Τροχαία ατυχήματα και θύματα

Στο σκέλος των τροχαίων ατυχημάτων, τα στοιχεία δείχνουν πιο σύνθετη εικόνα:

Ιανουάριος 2025:

393 τροχαία ατυχήματα, 441 παθόντες, 8 νεκροί και 7 σοβαρά τραυματίες.

Ιανουάριος 2026:

433 τροχαία ατυχήματα, 486 παθόντες, 6 νεκροί και 8 σοβαρά τραυματίες.

Παρά την αύξηση στον συνολικό αριθμό ατυχημάτων, οι θανατηφόρες συγκρούσεις μειώθηκαν, στοιχείο που αποτυπώνεται για πρώτη φορά στον πρώτο μήνα εφαρμογής του νέου πλαισίου.

Η σύγκριση Ιανουαρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, αποκλειστικά με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, δείχνει ότι οι συνολικές παραβάσεις μειώθηκαν αισθητά με την υπέρβαση ορίου ταχύτητας να εμφανίζει ξεκάθαρη πτωτική τάση. Όμως άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η μη χρήση προστατευτικών μέσων, παραμένουν σοβαρό πρόβλημα.

Το αν αυτή η εικόνα θα παγιωθεί ή θα αλλάξει τους επόμενους μήνες, θα φανεί από τα επόμενα μηνιαία στατιστικά της ΕΛ.ΑΣ. που πλέον αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του νέου ΚΟΚ.