Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Οι 34 εταιρείες που αναλύθηκαν πούλησαν 37,6 εκατομμύρια μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 3%. Αυτή η αύξηση οφείλεται στις Toyota, BYD και Geely, οι οποίες αντιστάθμισαν τις μειώσεις από τις Stellantis και Tesla.

Ωστόσο, παρά τον υψηλότερο όγκο πωλήσεων, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν στα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια – μια μείωση 2% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα, η μέση τιμή ανά μονάδα μειώθηκε από 38.084 δολάρια σε 36.074 δολάρια. Αξιοσημείωτο είναι ότι η BYD κατατάχθηκε ως η έκτη μεγαλύτερη παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία σε όγκο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Μειωμένα κέρδη κατά 23%

Ακόμα πιο ανησυχητική για τον κλάδο είναι η απότομη πτώση της κερδοφορίας. Ένας συνδυασμός παραγόντων – συμπεριλαμβανομένου του συνεχιζόμενου πολέμου τιμών στην Κίνα, της στασιμότητας της παγκόσμιας ζήτησης, του αυξανόμενου κόστους στην Ευρώπη, των εμπορικών διαταραχών και της αβεβαιότητας που προκύπτει από τους δασμούς που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – έχει επηρεάσει σημαντικά τον κλάδο.

Τα λειτουργικά κέρδη (μικτά κέρδη μείον έξοδα πωλήσεων και διοικητικά έξοδα) μειώθηκαν κατά 23%, στα 122,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ των μεγάλων κατασκευαστών, οι πιο απότομες μειώσεις καταγράφηκαν από τις Stellantis και Nissan.

-69% τα καθαρά κέρδη

Ακόμα πιο δραματική ήταν η κατάρρευση των καθαρών κερδών, τα οποία μειώθηκαν στα 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια – μια μείωση 69% σε σύγκριση με το 2024. Ως αποτέλεσμα, το μέσο καθαρό περιθώριο κέρδους μειώθηκε από 6,1% σε μόλις 2,0% σε ένα μόνο έτος. Μόνο τρεις κατασκευαστές κατάφεραν να αυξήσουν τα καθαρά τους κέρδη: η Suzuki (+9%), η Ferrari (+9%) και η BYD (+2%).

Οι 5 εταιρίες με το μεγαλύτερο καθαρό περιθώριο κέρδους το πρώτο εξάμηνο του 2025

Ferrari: 23,4%

Suzuki: 9,1%

Kia: 8,1%

Hyundai: 7,2%

GWM: 6,9%

Σύνολο (34 κατασκευαστές OEM): 2%

Η πιο κερδοφόρα αυτοκινητοβιομηχανία ανά πωληθείσα μονάδα