Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν γίνει πολύ πιο ασφαλή, αλλά υπάρχει και μια λιγότερο ευχάριστη πλευρά της τεχνολογικής τους εξέλιξης. Πλέον όταν τρακαριστούν, η επισκευή τους μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο.

Ένας προφυλακτήρας σήμερα δεν είναι απλώς ένα κομμάτι πλαστικού. Πίσω του μπορεί να βρίσκονται αισθητήρες, κάμερες, ραντάρ, καλωδιώσεις και συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα οποία μπορούν να μετατρέψουν ένα φαινομενικά μικρό τρακάρισμα σε έναν ιδιαίτερα ακριβό λογαριασμό. Ωστόσο, νέα στοιχεία από το IIHS-HLDI δείχνουν ότι η εικόνα δεν σταματά στο κόστος επισκευής.

Ακριβότερες επισκευές, λιγότερα ατυχήματα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οχήματα που διαθέτουν συστήματα υποβοήθησης οδηγού είχαν περίπου 10% υψηλότερο κόστος ανά απαίτηση αποζημίωσης σε περίπτωση σύγκρουσης, σε σύγκριση με αντίστοιχα μοντέλα χωρίς τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. Με απλά λόγια, όταν ένα αυτοκίνητο με κάμερες, ραντάρ και αισθητήρες τρακάρει, ο λογαριασμός επισκευής είναι αρκετά μεγαλύτερος.

Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά.

Τα ίδια αυτοκίνητα παρουσίασαν περίπου 10% λιγότερες απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω σύγκρουσης, ενώ οι απαιτήσεις για ζημιές σε ξένη περιουσία μειώθηκαν σχεδόν κατά 40%. Όταν συνυπολογιστούν τόσο η συχνότητα όσο και η σοβαρότητα των ατυχημάτων, οι συνολικές απώλειες από συγκρούσεις μειώθηκαν περίπου 5%, ενώ οι ζημιές σε ξένη περιουσία μειώθηκαν σχεδόν 30%.

Τα συστήματα ασφαλείας πληρώνονται… πριν γίνει το ατύχημα

Το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, η προειδοποίηση και παρακολούθηση τυφλού σημείου και η προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας μπορούν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν ένα ατύχημα. Έτσι, ένας αισθητήρας ραντάρ μπορεί πράγματι να κάνει την επισκευή ενός προφυλακτήρα ακριβότερη. Αν όμως το ίδιο σύστημα έχει αποτρέψει έστω και μία σύγκρουση, ο οδηγός έχει γλιτώσει όχι μόνο το κόστος επισκευής, αλλά και την απαλλαγή της ασφάλισης, την ταλαιπωρία του συνεργείου και ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερες ζημιές.

Η αύξηση του κόστους δεν οφείλεται αποκλειστικά στα συστήματα υποβοήθησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού Bureau of Labor Statistics, οι τιμές επισκευής αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί περισσότερο από 40% από το 2020. Τα φώτα έχουν γίνει πιο περίπλοκα, τα αυτοκίνητα διαθέτουν πλέον εξοπλισμό που παλαιότερα συναντούσαμε μόνο σε ακριβότερα μοντέλα, ενώ τα SUV έχουν κυριαρχήσει στην αγορά. Την ίδια στιγμή, περισσότερο από τα μισά νέα οχήματα χρησιμοποιούν turbo ή υβριδικά συστήματα κίνησης ή είναι αμιγώς ηλεκτρικά, τεχνολογίες που συχνά απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την επισκευή τους.

Η τεχνολογία έχει κόστος, αλλά μπορεί να αποδειχθεί φθηνότερη

Ένα τετραψήφιο ποσό για την επισκευή ενός προφυλακτήρα σίγουρα δεν είναι εύκολο να… χωνευτεί. Όμως η νέα εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία δείχνει ότι το κόστος των σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο τη στιγμή που αυτά χαλάνε. Γιατί μπορεί να πληρώνεις περισσότερα όταν το αυτοκίνητο τρακαριστεί, αλλά αν τα συστήματα ασφαλείας έχουν καταφέρει να αποτρέψουν το τρακάρισμα εξαρχής, τότε τελικά μπορεί να έχεις βγει κερδισμένος.