Όσοι διαθέτουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις Η.Π.Α. ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο ετήσιο τέλος, καθώς Αμερικανοί βουλευτές προωθούν νομοσχέδιο που προβλέπει ειδική χρέωση για τα EV και τα plug-in hybrid μοντέλα.

Συγκεκριμένα, το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει ετήσια χρέωση 130 δολαρίων για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και 35 δολαρίων για τα plug-in hybrids, με στόχο να καλυφθεί το κενό εσόδων από τον φόρο καυσίμων που χρηματοδοτεί τις οδικές υποδομές στις ΗΠΑ.

Το ποσό μάλιστα θα αυξάνεται σταδιακά από το 2029 κατά 5 δολάρια ανά διετία, φτάνοντας έως τα 150 δολάρια για τα EV και τα 50 δολάρια για τα plug-in hybrid μοντέλα. Το μέτρο εντάσσεται στο νέο πενταετές πρόγραμμα χρηματοδότησης αυτοκινητοδρόμων ύψους 580 δισ. δολαρίων που επεξεργάζεται το αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής, Sam Graves, δήλωσε πως «οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους για τη χρήση των δρόμων», καθώς σήμερα τα EV δεν επιβαρύνονται με ομοσπονδιακό φόρο βενζίνης ή diesel.

Ωστόσο, οργανώσεις υπέρ της ηλεκτροκίνησης και του περιβάλλοντος αντιδρούν έντονα. Η Sierra Club χαρακτήρισε το μέτρο «ανεύθυνο φόρο» για τους οδηγούς EV, ενώ αναλυτές επισημαίνουν πως η προτεινόμενη χρέωση είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτά που πληρώνει κατά μέσο όρο ένας οδηγός αυτοκινήτου βενζίνης μέσω φόρων καυσίμου. Σύμφωνα με στοιχεία, ο μέσος Αμερικανός οδηγός πληρώνει περίπου 88 έως 100 δολάρια ετησίως μέσω του ομοσπονδιακού φόρου καυσίμων, κάτι που σημαίνει ότι η νέα χρέωση για τα EV θα είναι αισθητά υψηλότερη.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, μετά και τη σταδιακή κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων για αγορά EV.

Λέτε να ακολουθήσουν και άλλες χώρες;