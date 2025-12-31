Του Περικλή Χαλάτση

Πολλές φορές γινόμαστε κουραστικοί όταν χρειάζεται να σας δώσουμε μερικές συμβουλές. Θα πρέπει να ξέρετε ότι σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως σε επαρχιακούς δρόμους, γέφυρες και σημεία με σκιά, οι δρόμοι μετατρέπονται σε παγίδες αφού παγώνουν και μετατρέπονται σε αόρατες παγίδες για τους οδηγούς.

Και μπορεί όσοι οδηγούν τη νύκτα λόγω κακής ορατότητας να είναι προσεκτικοί η να έχουν λάστιχα για όλες τις εποχές ωστόσο δεν αρκεί αυτό για να μη γίνει το λάθος.

Η απότομη επιτάχυνση, οι απότομες αλλαγές κατεύθυνσης και ιδίως το φρενάρισμα θα πρέπει να αποφεύγονται όταν κινείστε σε παγωμένους δρόμους. Ο χειρότερος εχθρός ακόμη και για έμπειρους οδηγούς είναι ο παγετός. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις στροφές, στις κατηφόρες και στα σημεία όπου υπάρχει υγρασία.

Φυσικά τα ελαστικά σας πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αλλά και πάλι όταν διαπιστώνετε ότι η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν και ο δρόμος μετατρέπεται σε παγοδρόμιο είναι προτιμότερο ακόμη και για τα λίγα επικίνδυνα χιλιόμετρα να φορέσετε αλυσίδες.

Θυμηθείτε ότι κανένα ελαστικό, ακόμη και τα χειμωνιάτικα που είναι κατάλληλα για το χιόνι, δεν θα ανταποκριθούν στον πάγο.

Εκεί που οι περισσότεροι οδηγοί κάνουν το λάθος είναι όταν έχει βγει ο ήλιος. Ο δρόμος δείχνει να είναι στεγνός και να υπάρχει καλό «πάτημα». Όμως στις στροφές που δεν τις βλέπει ο ήλιος ο πάγος δεν έχει λιώσει και εκεί το τιμόνι δεν ανταποκρίνεται. Για αυτό στις περιοχές που οι οδηγοί κινούνται στα βουνά φοράνε αλυσίδες. Μόνο με τις αλυσίδες (στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης χρησιμοποιούν ελαστικά με καρφιά) το αυτοκίνητο δεν θα γλιστρήσει στον πάγο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο πάγος είναι πιο επικίνδυνος από το χιόνι.

Κρατήστε αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα ακόμη και όταν ο δρόμος είναι στεγνός. Στις στροφές που δεν τις βλέπει ο ήλιος το νερό από την υγρασία παραμένει παγωμένο. Η ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του οδικού δικτύου είναι απαραίτητη για τους οδηγούς. Το βασικότερο «όπλο» για τους οδηγούς είναι η προσοχή και η ψυχραιμία.