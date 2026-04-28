Ήταν αρχές Απριλίου όταν σας ενημερώναμε για το νέο υποχρεωτικό φαρμακείο (κιτ πρώτων βοηθειών) που θα πρέπει να βρίσκεται σε ολα τα οχήματα (εκτός δικύκλων) από τα τέλη Ιουνίου. Ένα φαρμακείο το οποίο θα αποτελείται από 16 υποχρεωτικά πράγματα και η έλλειψη έστω και ενός από αυτά, θα επιφέρει πρόστιμο 30 ευρώ (δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ).

Όμως, το περιεχόμενο της νέας υπουργικής απόφασης, η πολύ γρήγορη προσπάθεια εφαρμογής της, αλλά και οι ελλείψεις των συγκεκριμένων αγαθών στην αγορά, ανάγκασε την κυβέρνηση να εκδώσει νέα απόφαση, με την οποία η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται από 18 Ιουνίου 2026 σε 1η Ιανουαρίου 2027.

Τι θα πρέπει να περιέχει το νέο κουτί πρώτων βοηθειών;

Στη λίστα περιλαμβάνονται πολλά υλικά πρώτων βοηθειών, όπως ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, επίδεσμοι σε διάφορα μεγέθη, γάζες και επιθέματα για τραύματα και εγκαύματα, ψαλίδι, γάντια μιας χρήσης, μάσκα, υγρά καθαρισμού και οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών. Με απλά λόγια, μιλάμε για ένα πλήρες και οργανωμένο kit που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.

Υποχρεωτικό περιεχόμενο φαρμακείου αυτοκινήτου (από 18 Ιουνίου)

Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι διάφορα μεγέθη για μικροτραυματισμούς 14 τεμ.

Αποστειρωμένες γάζες 4 τεμ.

Επίδεσμος τραύματος μεσαίου μεγέθους 2 τεμ.

Επίδεσμος τραύματος μεγάλου μεγέθους 1 τεμ.

Ελαστικός επίδεσμος για στήριξη τραυμάτων 2 τεμ.

Τριγωνικός επίδεσμος για ακινητοποίηση άκρων 1 τεμ.

Ισοθερμική κουβέρτα 1 τεμ.

Γάντια μίας χρήσης 4 τεμ.

Ιατρική μάσκα προσώπου 1 τεμ.

Αντισηπτικά μαντηλάκια 2 τεμ.

Ψαλίδι 1 τεμ.

Αυτοκόλλητη ταινία 1 τεμ.

Επίθεμα εγκαυμάτων 1 τεμ.

Σακούλα πρώτων βοηθειών 1 τεμ.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών 1 τεμ.

Κουτί αποθήκευσης κατάλληλο και ανθεκτικό 1 τεμ.

Ο οδηγός υπεύθυνος για την κατάσταση και την ημερομηνία λήξης των προϊόντων

Παράλληλα, δεν αλλάζει μόνο το περιεχόμενο αλλά και η υποχρέωση του οδηγού. Το φαρμακείο πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο μέσα στο όχημα, να μην είναι κλειδωμένο και να περιέχει μόνο τα απαραίτητα υλικά. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός οφείλει να ελέγχει τακτικά την κατάσταση και την ημερομηνία λήξης των προϊόντων, προχωρώντας σε αντικατάσταση όπου χρειάζεται, το αργότερο ανά δύο χρόνια.

Σε περίπτωση ελέγχου, αν διαπιστωθεί ότι το φαρμακείο είναι ελλιπές ή δεν πληροί τις προδιαγραφές, προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δείτε ΕΔΩ το νέο ΦΕΚ με τη νέα ημερομηνία για το φαρμακείο του αυτοκινήτου.