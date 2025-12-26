Του Περικλή Χαλάτση

Η παράταση στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» σίγουρα θα είναι μια ανάσα για τις εισαγωγικές εταιρίες που πιέζονται από τα εργοστάσια για μεγαλύτερη διάθεση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα μας.

Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώθηκε ότι επεκτείνεται για τρείς (3) μήνες, έως 31 Μαρτίου 2026 η διάρκεια του προγράμματος και κατ’ επέκταση η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση ηλεκτρικού οχήματος μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος».

Στόχος είναι η εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι του προγράμματος εξαντληθούν νωρίτερα. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το σχετικό ΦΕΚ τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκήρυξης της δράσης.

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

Σίγουρα η παράταση αυτή θα βοηθήσει την αγορά. Δίνει μια παράταση ζωής στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν οι αρμόδιοι φορείς ότι χωρίς κρατική επιδότηση τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα «βουλιάξουν».

Μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης, Μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι τα έχουν κάνει όλα. Ότι έτοιμοι είμαστε έτοιμοι από πλευράς υποδομών.

Ας μην βαυκαλιζόμαστε. Κάποια έργα σίγουρα έγιναν αλλά δεν είναι αρκετά για να δώσουν τη σιγουριά στον Έλληνα υποψήφιο αγοραστή. Για να πεισθεί ο Έλληνας πρέπει να μην ταλαιπωρείται. Να πάει ένα ταξίδι και να μην κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς για το αν θα φτάσει στον προορισμό του.

Θα πρέπει να γίνουν έργα στις περιοχές που υπάρχουν πολυκατοικίες χωρίς παρκινγκ. Στον Πειραιά, τα Πατήσια η το Γαλάτσι δεν υπάρχουν δημοτικά πάρκινγκ. Και τα ελάχιστα ιδιωτικά μπορούν να φιλοξενήσουν ελάχιστα αυτοκίνητα. Και φυσικά όλα αυτά δεν έχουν φορτιστές. Θα πρέπει να επιδοτηθούν όσοι μπορούν να φιλοξενήσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να δοθούν και άλλα κίνητρα για να δουν οι καταναλωτές ότι οι υποδομές θα μπορούν να ανταποκριθούν στην αγορά.