Η Ινδία δεν περιορίζεται ποτέ σε μία μόνο διάσταση. Είναι ένας ζωντανός καμβάς όπου συνυπάρχουν παραδόσεις αιώνων και η ορμή του μέλλοντος. Με αυτή τη φιλοσοφία, το θρυλικό Ημερολόγιο Pirelli 2027 ταξίδεψε στο Νέο Δελχί και φυσικά έγραψε ιστορία. Για πρώτη φορά, ενώνει τον φακό τριών διαφορετικών δημιουργών —του Sølve Sundsbø, του αείμνηστου Raghu Rai και της κόρης του, Avani— προσφέροντας μια πολυφωνική ωδή στη μνήμη και τη σύγχρονη αστική πραγματικότητα.

Τι είπαν στη συνέντευξη οι δημιουργοί του ημερολογίου ο Sølve Sundsbø και η Avani Rai

Συνέντευξη με τον Sølve Sundsbø

Μετά το Ημερολόγιο Pirelli 2026, που ήταν αφιερωμένο στα στοιχεία της φύσης, τι σας οδήγησε να στρέψετε το βλέμμα σας στην Ινδία για την έκδοση του 2027;

***Η Ινδία είναι ένας τόπος εξαιρετικού πολιτιστικού, ανθρώπινου και δημιουργικού πλούτου. Από την πρώτη στιγμή, ήταν απαραίτητο για εμένα να συνεργαστώ με κάποιον που τη γνώριζε σε βάθος. Η συνεργασία με τον Raghu Rai, ο οποίος αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην απεικόνιση της Ινδίας μέσα από τον φακό του, ήταν προνόμιο. Μου αρέσει να πιστεύω ότι αυτό το Ημερολόγιο γεννήθηκε ακριβώς από τη συνάντηση διαφορετικών οπτικών: της δικής μου, που εστιάζει στους ανθρώπους και τις ιστορίες τους, και εκείνης του Raghu, και στη συνέχεια της Avani, η οποία συνέχισε το έργο, έχοντας την ικανότητα να αποτυπώνει και να μεταδίδει την πιο αυθεντική ψυχή της χώρας.

Πώς διαμορφώσατε το cast αυτής της έκδοσης του Ημερολογίου;

***Ήθελα να συγκεντρώσω γυναίκες από την Ινδία ή με ινδικές ρίζες, οι οποίες έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στους τομείς δράσης τους. Το αποτέλεσμα είναι μια ομάδα εννέα πρωταγωνιστριών, καθεμία με μια μοναδική ιστορία να αφηγηθεί.

Πώς επιλέξατε τις τοποθεσίες των φωτογραφίσεων;

***Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ήταν να βρεθεί ένας τόπος που θα μπορούσε να αποδώσει τον πλούτο και την πολυμορφία της Ινδίας χωρίς να ισχυρίζεται ότι την εκπροσωπεί στο σύνολό της. Εξέτασα εικόνες από πολλές περιοχές και διαφορετικά περιβάλλοντα, όμως το Φρούριο Jaigarh στην Τζαϊπούρ του Ρατζαστάν ξεχώρισε αμέσως ως η ιδανική επιλογή. Ήταν ακριβώς ο χώρος που χρειαζόμασταν: ένα μέρος όπου συνυπάρχουν πολύ διαφορετικές ατμόσφαιρες, φως και αρχιτεκτονική μέσα στο ίδιο περιβάλλον. Αυτός ο οπτικός πλούτος επέτρεψε τη δημιουργία διαφορετικών εικόνων με ισχυρή αφηγηματική συνοχή.

Πώς θα περιγράφατε την οπτική γλώσσα αυτού του Ημερολογίου;

***Πρόκειται για εικόνες που βασίζονται στο χρώμα, το φως και τις αντιθέσεις. Υπάρχουν φωτεινά υφάσματα, λουλούδια που επιπλέουν σε επιφάνειες νερού σαν καθρέφτης, έντονα χρώματα και σκιές που δημιουργούνται από τη γεωμετρία της πέτρας. Κάθε πορτρέτο διαθέτει τη δική του ταυτότητα και γεννιέται από τη συνάντηση του προσώπου που φωτογραφίζεται με το περιβάλλον που το περιβάλλει.

Προσπαθήσατε να αποτυπώσετε την ουσία της Ινδίας μέσα από αυτές τις εικόνες;

***Αυτό θα ήταν αδύνατο. Η Ινδία είναι υπερβολικά μεγάλη, σύνθετη και διαρκώς μεταβαλλόμενη για να χωρέσει σε έναν μόνο ορισμό ή σε μια σειρά εικόνων. Πρόκειται για μια πραγματικότητα τόσο πλούσια σε ερεθίσματα και αναφορές, ώστε η ουσιαστική δουλειά βρίσκεται στην αφαίρεση, στην απλοποίηση, στην κατανόηση τού τι πρέπει να μείνει έξω από το κάδρο και τι πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτό.

Τι σας άφησε αυτή η εμπειρία;

***Με έκανε να θέλω να γνωρίσω την Ινδία πολύ πιο βαθιά. Την είχα επισκεφθεί και στο παρελθόν, αλλά αισθάνομαι σαν να ταξιδεύω εκεί σε όλη μου τη ζωή μέσα από τη φαντασία μου. Είναι ένας από εκείνους τους τόπους που κατοικούν βαθιά στη συνείδηση των ανθρώπων. Και όταν τελικά βρεθείς εκεί, όλα όσα είχες φανταστεί ζωντανεύουν με έναν απρόσμενο τρόπο.

Συνέντευξη με την Avani Rai

Avani, τι σήμαινε για εσάς η συμμετοχή σε αυτό το Ημερολόγιο;

***Ήταν ένα εξαιρετικά προσωπικό και φορτισμένο συναισθηματικά ταξίδι. Ο πατέρας μου, Raghu Rai, εργαζόταν πάνω στο πρότζεκτ για αρκετούς μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Ένιωσα βαθιά ευθύνη να συνεχίσω το έργο του, αλλά και την ανάγκη να βρω τον δικό μου δρόμο μέσα σε αυτό. Το να ξαναπιάσω τη φωτογραφική μηχανή μετά τον θάνατό του ήταν μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Ξεκίνησα αναζητώντας τον εαυτό μου και εκείνον και, μέσα από αυτή τη διαδικασία, βρήκα έναν τρόπο να τιμήσω όσα είχε ξεκινήσει, παραμένοντας παράλληλα πιστή στον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον κόσμο. Πίστευε πάντοτε ότι η μίμηση δεν μπορεί ποτέ να ξεπεράσει το πρωτότυπο. Αυτό που μου άφησε ήταν κάτι πολύ βαθύτερο: να κοιτάζω τον κόσμο με ζεστή καρδιά, ανοιχτό βλέμμα, αξιοπρέπεια και σεβασμό, και να συνεχίζω την κληρονομιά του με χάρη.

Ποια ήταν η ιδέα που είχε αναπτύξει ο πατέρας σας;

Είχε οραματιστεί έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν μέσα από το φωτογραφικό του αρχείο. Η ιδέα του ήταν να δημιουργήσει πορτρέτα στο στούντιο μπροστά από μια επιλογή αδημοσίευτων φωτογραφιών του, επιτρέποντας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές να συνυπάρχουν μέσα στο ίδιο κάδρο.

Πώς προχωρήσατε το έργο;

***Συνειδητοποίησα ότι, για εμένα, η τιμή προς την κληρονομιά του σήμαινε να κοιτάξω πέρα από τις ίδιες τις φωτογραφίες και να προσπαθήσω να κατανοήσω τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον κόσμο. Ο πατέρας μου ανήκε στον δρόμο, ανάμεσα στους ανθρώπους που φωτογράφιζε σε όλη του τη ζωή. Έτσι, πήρα την ιδέα που είχε αναπτύξει έξω από το στούντιο και επέστρεψα τις φωτογραφίες του στα μέρη όπου είχαν δημιουργηθεί. Οι πρωτότυπες αδημοσίευτες εικόνες του παρέμειναν ανέπαφες μέσα στο κάδρο και εγώ στάθηκα πίσω του, σχεδόν κάνοντάς τον αόρατο, φωτογραφίζοντας τον κόσμο του 2026 που εξελισσόταν γύρω από τις εικόνες του. Με αυτόν τον τρόπο θέλησα να ενώσω τις πολλές πραγματικότητες που συνθέτουν την Ινδία, όπου κάστα, κοινωνική τάξη, φύλο, κοινότητα, υφές, εκφράσεις, ομορφιά και ένταση συνυπάρχουν. Παρελθόν και παρόν κατοικούν στο ίδιο κάδρο, διατηρώντας το καθένα τη δική του ζωή, ενώ ταυτόχρονα γίνονται μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου.

Ποιους τόπους επιλέξατε;

***Επιστρέψαμε στα μέρη του Δελχί που ο πατέρας μου αγαπούσε και φωτογράφιζε σε όλη του τη ζωή. Με τη βοήθεια του επί χρόνια οδηγού του, του Nandan, ακολουθήσαμε ξανά τις διαδρομές του μέσα από αγορές, ιστορικές γειτονιές, πολυσύχναστους δρόμους και κατά μήκος του ποταμού Yamuna. Πάντοτε τον γοήτευε η μεταμόρφωση των πόλεων, ιδιαίτερα όσα κινδύνευαν να εξαφανιστούν.

Στο Μουμπάι κινηθήκαμε σε έναν διαφορετικό ρυθμό· από τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και τους χώρους που συχνάζουν οι νέοι έως τις παλαιότερες συνοικίες και τις ψαράδικες κοινότητες. Εκείνο που με ενδιέφερε και στις δύο πόλεις ήταν η συνύπαρξη διαφορετικών κόσμων, συχνά σε απόσταση λίγων μόνο δρόμων μεταξύ τους. Πρόκειται για τόπους που αλλάζουν διαρκώς, μεταφέροντας ταυτόχρονα ένα μεγάλο μέρος του παρελθόντος τους.

Οι άνθρωποι έχουν επίσης κεντρικό ρόλο στο έργο.

***Απολύτως. Ο πατέρας μου φωτογράφιζε ανθρώπους κάθε προέλευσης, θρησκείας, ηλικίας και επαγγέλματος με την ίδια περιέργεια και αξιοπρέπεια. Δεν διαχώριζε ποτέ το εξαιρετικό από το καθημερινό. Ένας μουσικός, ένας τεχνίτης, ένα παιδί στον δρόμο ή ένας χορευτής μπορούσαν όλοι να αποτελέσουν μέρος του ίδιου κάδρου. Είχε μια μοναδική ικανότητα να αναγνωρίζει πώς διαφορετικές πραγματικότητες μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς η μία να μειώνει την άλλη. Ήθελα αυτή η αίσθηση ανθρωπιάς και συνύπαρξης να παραμείνει στην καρδιά του έργου.

Πώς ήταν η συνεργασία με τον Sølve Sundsbø;

Υπήρχε διαρκής διάλογος ανάμεσα σε εμένα και τον Sølve, αλλά και με τον πατέρα μου και τις ιδέες που είχε αφήσει πίσω του. Αν και δεν ήταν πλέον φυσικά παρών, το έργο του αποτελούσε μέρος κάθε απόφασης που έπαιρνα. Κατά κάποιον τρόπο ήταν σαν να βρίσκονταν τρεις καλλιτέχνες στο δωμάτιο: οι δύο από εμάς φυσικά παρόντες και ένας ακόμη να συνεχίζει να είναι παρών μέσα από τις φωτογραφίες του.

Έχετε πει ότι μέσα από τη φωτογραφία συνεχίζετε να συναντάτε τον πατέρα σας. Τι εννοείτε

***Όταν κοιτάζω μέσα από το φακό της μηχανής, ο κόσμος μοιάζει να επιβραδύνει. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι εικόνες παράγονται ασταμάτητα, όπου η τεχνολογία κινείται ταχύτερα από ποτέ και η ζωή σπάνια σταματά. Για εμένα, η φωτογραφική μηχανή μου ζητά ακριβώς αυτό: να περιμένω το εξαιρετικό μέσα στο συνηθισμένο, κάτι που έμαθα από τον πατέρα μου.

Μέσα σε αυτή την αναμονή βρίσκω μια απόλυτη σιωπή, ακόμη κι όταν γύρω μου επικρατεί χάος. Μέσα σε αυτή τη σιωπή αρχίζω να συνομιλώ μαζί του. Υπάρχει ένα ένστικτο, ένα σκίρτημα στην καρδιά μου, όταν καταλαβαίνω ότι η στιγμή έχει φτάσει. Και τότε πατώ το κλικ. Εκεί συναντώ τον πατέρα μου: στην επιβράδυνση του χρόνου, σε εκείνη την περίοδο της αναμονής.

Δεν μου δίδαξε ποτέ πώς να φωτογραφίζω. Μου δίδαξε κάτι πολύ πιο θεμελιώδες: πώς να είμαι αληθινά παρούσα στον κόσμο γύρω μου. Να παρατηρώ, να περιμένω και να παραμένω ανοιχτή σε ό,τι μπορεί να αποκαλυφθεί. Μου έμαθε ότι μια φωτογραφία δεν μπορεί να εξαναγκαστεί. Πρέπει να είσαι παρών όταν η ίδια η ζωή αποφασίζει να αποκαλυφθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι που συνεχίζω να αναζητώ και αυτό είναι που με φέρνει ξανά και ξανά κοντά του.