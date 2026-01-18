Μια πρόσφατη ανάλυση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Transport & Environment (T&E), βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για το 2023, αποκαλύπτει σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις επίσημες εργαστηριακές μετρήσεις εκπομπών CO₂ και τα πραγματικά δεδομένα για plug-in υβριδικά οχήματα (PHEV).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πραγματικές εκπομπές CO₂ των PHEV ήταν περίπου 135–139 g/km κατά μέσο όρο, δηλαδή σχεδόν πενταπλάσιες από τις επίσημες τιμές στις εργαστηριακές δοκιμές WLTP (όπου οι κατασκευαστές δηλώνουν συνήθως τιμές κάτω από 30 g/km).

Από την θεωρία… στην πράξη

Οι επίσημες δοκιμές υποθέτουν ότι ένα PHEV κινείται σε ηλεκτρική λειτουργία σε περίπου 70–85 % της συνολικής απόστασης. Στην πραγματικότητα όμως, η ανάλυση δείχνει ότι ο μέσος όρος ηλεκτρικής οδήγησης είναι μόλις περίπου 27 %. Αυτό σημαίνει ότι το θερμικό μοτέρ δουλεύει πολύ περισσότερο από όσο υπολογίζεται στις επίσημες μετρήσεις, με αποτέλεσμα, ακόμα και όταν υπάρχει «ηλεκτρική λειτουργία», ο κινητήρας εσωτερικής καύσης ενεργοποιείται για περίπου το 1/3 της απόστασης αυτής, λόγω περιορισμένης ισχύος ή υψηλών ταχυτήτων.

Πραγματικό περιβαλλοντικό όφελος έναντι συμβατικών αυτοκινήτων:

Όταν συγκρίνονται με τα συμβατικά βενζινοκίνητα, τα PHEV δείχνουν μέση μείωση εκπομπών περίπου 19%, πολύ λιγότερο από τo 75 % που δείχνουν οι εργοστασιακές τιμές και πολύ μακριά από τις προσδοκίες “χαμηλών εκπομπών”.

Η κύρια αιτία αυτών των αποκλίσεων είναι η υπερεκτίμηση του ρόλου της ηλεκτρικής οδήγησης στα εργαστηριακά πρότυπα, καθώς και η πρακτική συμπεριφορά των οδηγών (σπάνια φόρτιση, χρήση θερμικού κινητήρα για καθημερινές διαδρομές).

Τα νέα δεδομένα έχουν ήδη επηρεάσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία: η ΕΕ αναθεωρεί τα πρότυπα μέτρησης εκπομπών και τον συντελεστή χρησιμότητας για να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματική χρήση των PHEV, με εφαρμογή από φέτος.