Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας στην επαρχία Οντάριο του Καναδά, σταμάτησαν επίσημα να εκδίδουν κλήσεις μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια χρήσης και εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα. Οι κάμερες δεν επιτρέπεται πλέον να εκδίδουν κλήσεις από σήμερα, αφού ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ τις χαρακτήρισε «ως ένα μέτρο αρπαγής χρημάτων» και ψήφισε νομοθεσία που τις απαγόρευσε, παρά την έντονη αντίθεση των δημάρχων και των ειδικών της πόλης.

Ως αντίμετρο, θα επενδυθούν 210 εκατομμύρια δολάρια σε ειδικά μέτρα θα περιλαμβάνουν: σαμαράκια, υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών και κυκλικούς κόμβους, καθώς και σήμανση υψηλής ορατότητας και αυξημένη αστυνομική επιβολή σε περιπχές όπου προηγουμένως βρίσκονταν δημοτικές κάμερες ταχύτητας.

Οι νέες αυτές πρωτοβουλίες ευθυγραμμίζονται με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης από την Abacus Data, η οποία διαπίστωσε ότι οι μισοί κάτοικοι του Οντάριο (50%) προτιμούν μέτρα ήπιας κυκλοφορίας, όπως σαμαράκια, υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών, σήμανση, κυκλικούς κόμβους και αυξημένη αστυνομική επιβολή, έναντι των αυτοματοποιημένων καμερών ταχύτητας. Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι μόνο ένας στους τρεις (33%) εξέφρασε προτίμηση για τις αυτοματοποιημένες κάμερες.

Οι δήμαρχοι και οι ειδικοί της πόλης έχουν επικρίνει την κίνηση της επαρχίας να απαγορεύσει τις κάμερες, λέγοντας ότι αποτελεί οπισθοδρόμηση για την οδική ασφάλεια στην επαρχία.

