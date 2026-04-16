Σίγουρα το μέλλον της αυτοκίνησης είναι εξηλεκτρισμένο, με την ευρωπαϊκή ένωση να το θέλει αμιγώς ηλεκτρικό. Ναι τα ηλεκτρικά είναι αθόρυβα, ναι έχουν απίστευτη επιτάχυνση, ναι είναι πιο “πράσινα” και σίγουρα μπορούν να κάνουν τις μετακινήσεις πιο πολιτισμένες.

Από την άλλη όμως είναι ακόμη ακριβά, απαιτούν απροβλημάτιστη και εύκολη πρόσβαση σε φορτιστή (τόσο οικιακό όσο και δημόσιο), και σίγουρα δεν είναι ακόμη για όλους. Οι πωλήσεις τους σε παγκόσμιο επίπεδο ανεβαίνουν σημαντικά, με την Κίνα να ηγείται της κούρσας και μάλιστα να προτείνει πρωτότυπες λύσεις φόρτισης.

Τα νούμερα όμως δεν λένε ψέματα. Όταν υπάρχει σοβαρή κρατική επιδότηση, τότε πολλοί πιθανοί αγοραστές, βλέπουν το όφελος και προχωρούν σε αγορά. Όταν όμως αυτή η κρατική βοήθεια κόβεται, τότε η αγορά δείχνει πως τα ηλεκτρικά παραμένουν δεύτερα σε προτίμηση.

Το πρώτο παράδειγμα ήρθε από τη Γερμανία, η οποία παρουσίασε απότομη πτώση των πωλήσεων μετά την περικοπή των επιδοτήσεων από την κυβέρνησή της τον Δεκέμβριο του 2023. Οι πωλήσεις EV στη χώρα κατέρρευσαν κατά 69% Η χώρα μόλις είδε την τεράστια αυτή πτώση, αποφάσισε να περάσει σε δεύτερο γύρο επιδοτήσεων, ρίχνοντας στην αγορά 3 δις. ευρώ, επιδοτώντας μέχρι και τα υβριδικά.

Τώρα, σε μία πιο πρόσφατη περίπτωση, η Αμερική δείχνει και αυτή πως χωρίς βοήθεια από το κράτος, τα ηλεκτρικά δεν είναι άμεση επιλογή των πολιτών. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ έφτασαν τις περίπου 216.000 μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 27% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις των τελευταίων ετών, που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο τέλος των ομοσπονδιακών κινήτρων αγοράς. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σαφής αν εξεταστεί η χρονική συγκυρία. Μέχρι τα μέσα του 2025, οι επιδοτήσεις λειτουργούσαν ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της αγοράς, μειώνοντας σημαντικά το κόστος αγοράς για τον καταναλωτή. Με την απόσυρσή τους, οι κατασκευαστές βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μία αγορά που έπρεπε να «σταθεί στα πόδια της» χωρίς κρατική στήριξη. Παράλληλα, το μερίδιο αγοράς των EV παρέμεινε περίπου στο 5,8%, σημαντικά χαμηλότερα από το peak του 10,6% που είχε καταγραφεί το 2025, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη δεν είναι πλέον δεδομένη.

Στην Ελλάδα, να θυμίσουμε πως έγινε επιπλέον ενίσχυση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, με τον προϋπολογισμό του προγράμματος να αυξάνεται κατά 6 εκατ. ευρώ, με την τελική ημερομηνία καταβολής νέων αιτήσεων να παρατείνεται για 3 μήνες, έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως οι επιδοτήσεις και τα φορολογικά κίνητρα παραμένουν κρίσιμα εργαλεία για την προώθηση της υιοθέτησης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και για να γίνουν προσιτά σε περισσότερους καταναλωτές.

Εσάς τι θα σας έπειθε να αγοράσετε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο;