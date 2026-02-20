Η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των αυτοκινήτων που κινούνται με LPG (υγραέριο) επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο μετά το πρόσφατο περιστατικό με το Ι.Χ. που κάηκε ολοσχερώς στη Δάφνη. Στην πράξη όμως, η εικόνα που έχει διαμορφωθεί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με υγραέριο δεν παίρνει εύκολα φωτιά, αρκεί το σύστημα να έχει τοποθετηθεί σωστά (από το εργοστάσιο κατασκευής ή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο) και να συντηρείται όπως προβλέπεται.

Το LPG αποθηκεύεται σε ειδικές δεξαμενές υψηλής αντοχής, σχεδιασμένες να λειτουργούν υπό πίεση και να αντέχουν σε κρούσεις, ακόμα και σε σοβαρά ατυχήματα.

Οι δεξαμενές αυτές μάλιστα, περνούν αυστηρότερους ελέγχους από τα συμβατικά ρεζερβουάρ βενζίνης, ενώ διαθέτουν πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας που μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο διαρροής ή ανάφλεξης. Πιο συγκεκριμένα, τα σύγχρονα συστήματα LPG είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες που διακόπτουν άμεσα την παροχή καυσίμου σε περιπτώσεις ατυχήματος και όχι μόνο. Υπάρχει επίσης βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για αποφυγή υπερσυμπίεσης αλλά και βαλβίσα υπερπίεσης, η οποία σε ακραία υψηλές θερμοκρασίας απελευθερώνει ελεγχόμενα αέριο. Μάλιστα εάν το αυτοκίνητο είναι διπλού καυσίμου (δηλαδή έχει και ρεζερβουάρ βενζίνης και υγραερίου) σε περίπτωση δυσλειτουργίας του LPG, το σύστημα μπορεί αυτόματα να επιστρέψει στη λειτουργία βενζίνης.

Ο πραγματικός κίνδυνος δεν σχετίζεται τόσο με το ίδιο το υγραέριο, όσο με κακές εγκαταστάσεις και ελλιπή συντήρηση.

Πρόχειρη τοποθέτηση, μη πιστοποιημένα εξαρτήματα, φθαρμένες σωληνώσεις ή «πατέντες» από μη εξειδικευμένους τεχνικούς αυξάνουν τις πιθανότητες διαρροής, κάτι που φυσικά μπορεί να συμβεί και σε ένα αυτοκίνητο βενζίνης. Το καύσιμο από μόνο του δεν αρκεί για να προκαλέσει φωτιά, καθώς απαιτείται και η σωστή αναλογία με τον αέρα, καθώς και πηγή ανάφλεξης.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις το LPG θεωρείται και πιο ασφαλές. Το υγραέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, γεγονός που σημαίνει ότι σε περίπτωση διαρροής τείνει να διαχέεται προς τα πάνω. Αντίθετα, η βενζίνη μπορεί να χυθεί στο έδαφος, να εξατμιστεί και να δημιουργήσει εύφλεκτο νέφος γύρω από το όχημα.

Εν κατακλείδι, ένα αυτοκίνητο με LPG δεν περιέχει αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, αρκεί να τηρούνται οι βασικοί κανόνες.

Σωστή εγκατάσταση από πιστοποιημένο συνεργείο ή το ίδιο το εργοστάσιο κατασκευής

Ποιοτικά εξαρτήματα

Σωστή τακτική συντήρηση

Μπορεί να ακουστεί κλισέ, μα είναι η αλήθεια. Όπως και σε κάθε άλλη μορφή κίνησης, η πρόληψη και η σωστή τεχνική φροντίδα κάνουν τη διαφορά.