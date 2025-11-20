Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πριν λίγους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε τη θέση της σχετικά με τη κατάργηση της πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035. Ωστόσο, η απόφαση αυτή έχει φέρει τεράστιες αντιδράσεις, καθώς η δέσμευση για μηδενικές εκπομπές καυσαερίων εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης αλλά και πρόκληση.

Για προφανείς λόγους, οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες είναι κατά του μέτρου και η Stellantis είναι η τελευταία που το έθεσε ξανά στο τραπέζι, ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία από την Ε.Ε.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο πρόεδρος του ομίλου John Elkann, δήλωσε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να επανεξετάσει και να επιτρέψει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Αναφερόταν συγκεκριμένα στα plug-in υβριδικά και στα Range Extender οχήματα (σε αυτά ο κινητήρας βενζίνης χρησιμεύει ως γεννήτρια για την επαναφόρτιση της μπαταρίας και το όχημα κινείται πάντα ηλεκτρικά).

Αλλά ακόμη και πριν από την προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία του 2035, οι αυτοκινητοβιομηχανίες που πωλούν αυτοκίνητα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σταδιακούς αλλά αυστηρούς στόχους. Πρέπει να συμμορφωθούν με προοδευτικά χαμηλότερες εκπομπές ρύπων του στόλου, μειώνοντας κατά 15% για το διάστημα 2025-2029 σε σύγκριση με την περίοδο 2020-2024. Η Ε.Ε. αρχικά ήθελε οι αυτοκινητοβιομηχανίες να επιτύχουν τον νέο στόχο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αλλά έκτοτε έχει δώσει περισσότερο χρόνο. Πλέον πρέπει να έχουν κατά μέσο όρο 93,6 g/km για την περίοδο 2025-2027 αντί να τηρούν αυστηρά ετήσια όρια.

Το επόμενο εμπόδιο έρχεται το 2030 για το διάστημα που διαρκεί έως το τέλος του 2034. Οι εταιρείες θα πρέπει να μειώσουν ακόμη περισσότερο τις εκπομπές του στόλου τους, φτάνοντας μόλις τα 49,5 g/km. Ο Elkann θέλει η Ε.Ε. να δώσει στις αυτοκινητοβιομηχανίες περισσότερο χρόνο για να συμμορφωθούν. Αντί να πρέπει να επιτυγχάνουν τον αυστηρότερο ετήσιο στόχο από το 2030, ο πρόεδρος της Stellantis πιστεύει ότι η βιομηχανία θα πρέπει να έχει τον μέσο όρο των εκπομπών σε διάστημα πέντε ετών (2028-2032).

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί η Stellantis και άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες αντιτίθενται στο να υποχρεωθούν να πωλούν μόνο ηλεκτρικά οχήματα. Τα ηλεκτρικά οχήματα κατείχαν μερίδιο αγοράς μόλις 16,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Το να φτάσει το 100% σε εννέα χρόνια είναι εξαιρετικά μη ρεαλιστικό και θα προκαλούσε χάος σε ολόκληρο τον κλάδο, θέτοντας σε κίνδυνο έναν τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας.

Πριν από μερικούς μήνες, ο Chief Technology Officer της BMW, Joachim Post, δήλωσε ότι η επιβολή της υιοθέτησης ηλεκτρικών οχημάτων «μπορεί να σκοτώσει μια βιομηχανία». Η δήλωσή του απηχούσε μια παρόμοια προειδοποίηση από τον CEO της Mercedes, Ola Källenius, ο οποίος υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία «οδεύει με ολοταχώς σε τοίχο» εάν η απαγόρευση των θερμικών κινητήρων παραμείνει σε ισχύ.

Το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων στις συνολικές πωλήσεις στις 27 χώρες της ΕΕ είναι πιθανό να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτή δεν είναι απλώς μια υπόθεση, αλλά μια τεκμηριωμένη εικασία που βασίζεται σε μια εισροή επερχόμενων προσιτών μοντέλων. Φυσικά, υπάρχει επίσης αυξανόμενος ανταγωνισμός από προσιτά κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα και οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να τους αποκρούσουν με οικονομικά μοντέλα όπως π.χ. το Citroën ë-C3 της Stellantis με τιμή κάτω των 20.000 ευρώ.