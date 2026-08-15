Μπορεί ακόμη να μην έχουν αρχίσει οι έλεγχοι από την τροχαία για τα νέα φαρμακεία όμως μην ανησυχείτε. Δεν ήρθε ακόμη η ώρα για τα πρόστιμα. Γιατί ναι μεν θα υποχρεωθούν όλοι όσοι έχουν αυτοκίνητο να προμηθευθούν τα νέου τύπου φαρμακεία αλλά το ερώτημα είναι αν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν.

Για να κάνω μια παρένθεση στο σημείο αυτό με τις αλυσίδες για τα χιόνια. Όλοι προμηθεύτηκαν τις αλυσίδες αλλά μόνο ένα 20% των οδηγών ξέρει να τις τοποθετεί. Το άλλο 80% αγνοεί και σε ποιες ρόδες πρέπει να τοποθετούνται.

Κάπως έτσι συμβαίνει με τα νέα κουτιά που έχουν το σήμα του σταυρού και την ένδειξη DIN 13164:2022.

Θα τα έχουμε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, θα δείχνουμε στους τροχονόμους τον κωδικό που μας «φόρτωσαν» με τα νέα φαρμακεία (έτσι για να κινείται το χρήμα) και θα …σωθούμε σε περίπτωση ατυχήματος. Πιο απλά γελάμε με τον εξοπλισμό των νέων φαρμακείων. Υπάρχουν στα αυτοκίνητά μας κουτιά με φαρμακεία για πέντε και δέκα χρόνια που δεν τα έχουμε ανοίξει ποτέ.

Ωστόσο για να αποφύγουμε το πρόστιμο θα πρέπει να τα αγοράσουμε για να τα επιδεικνύουμε στους τροχονόμους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η υποχρέωση για το νέο φαρμακείο πρώτων βοηθειών έχει τεθεί σε ισχύ, όμως η επιβολή προστίμων και οι συστηματικοί έλεγχοι από την Τροχαία θα ξεκινήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Από την 1η του μήνα, τον Ιανουάριο 2027 η Τροχαία θα μπορεί να ελέγχει αν το όχημα διαθέτει φαρμακείο που πληροί τις νέες προδιαγραφές (πρότυπο DIN 13164:2022).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ.

Πριν κλείσουμε να επισημάνουμε δύο πράγματα.