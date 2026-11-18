Μέχρι σήμερα, αρκετοί θεωρούσαν ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αφορά κυρίως τους οδηγούς και τα οχήματα, όμως ένα περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη, ωστόσο, έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι κανόνες κυκλοφορίας ισχύουν για όλους όσοι χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, ακόμη και για τους πεζούς.

Συγκεκριμένα, ένας πεζός καλείται να πληρώσει πρόστιμο 30 ευρώ, έπειτα από έλεγχο αστυνομικού της Τροχαίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας της Αλεξανδρούπολης. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, όταν δικυκλιστής αστυνομικός, ο οποίος ρύθμιζε την κυκλοφορία, διαπίστωσε ότι ο πολίτης επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πεζός δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του τροχονόμου (ο οποίος του είπε να μην περάσει το δρόμο από εκείνο το σημείο), με αποτέλεσμα να του βεβαιωθεί παράβαση. Όταν ρωτήθηκε γιατί του επιβλήθηκε το πρόστιμο, ο αστυνομικός φέρεται να εξήγησε ότι δεν υπήρχε διάβαση και ότι, από τη στιγμή που υπήρχε τροχονόμος που ρύθμιζε την κυκλοφορία, ο πεζός όφειλε να ακολουθήσει τις οδηγίες και τα σήματα του.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για τους πεζούς;

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που θεσπίστηκε με τον νόμο 5209/2025, περιλαμβάνει ειδικό άρθρο για τους κανόνες κυκλοφορίας των πεζών. Πρόκειται για το άρθρο 42, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην υποχρέωση χρήσης των διαβάσεων, αλλά καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινούνται και να διασχίζουν το οδόστρωμα. Ειδικότερα, όταν υπάρχουν διαβάσεις πεζών, οι πολίτες υποχρεούνται να τις χρησιμοποιούν. Εάν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες για τους πεζούς, πρέπει να συμμορφώνονται στις ενδείξεις τους, ενώ όταν η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμο οφείλουν να ακολουθούν τα σήματά του.

Τι γίνεται, όμως, όταν δεν υπάρχει διάβαση; Σε αυτή την περίπτωση, ο ΚΟΚ δεν απαγορεύει αυτομάτως τη διέλευση από οποιοδήποτε άλλο σημείο. Αντίθετα, προβλέπει ότι ο πεζός μπορεί να κατέβει στο οδόστρωμα, εφόσον πρώτα βεβαιωθεί ότι δεν θα παρεμποδίσει την κυκλοφορία των οχημάτων. Στη συνέχεια, πρέπει να διασχίσει τον δρόμο κάθετα προς τον άξονά του, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ή στάσεις. Οι παραβάσεις του άρθρου 42 κατατάσσονται στην κατηγορία Ε1-Α, για την οποία προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ.

Οι κανόνες ισχύουν και για τους οδηγούς

Ο νέος ΚΟΚ δεν επιβάλλει υποχρεώσεις μόνο στους πεζούς. Το άρθρο 43 καθορίζει και τη συμπεριφορά των οδηγών απέναντί τους, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να τους θέσει σε κίνδυνο. Σε σημασμένες διαβάσεις χωρίς φωτεινούς σηματοδότες ή τροχονόμο, οι οδηγοί οφείλουν να πλησιάζουν με χαμηλή ταχύτητα και να σταματούν όταν πεζοί χρησιμοποιούν ή ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν τη διάβαση.