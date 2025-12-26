Η λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί (όταν δηλαδή το αυτοκίνητο είναι σταματημένο αλλά ο κινητήρας παραμένει αναμμένος) θεωρείται σε πολλές χώρες άσκοπη ρύπανση. Παρότι πολλοί οδηγοί το κάνουν από συνήθεια, σε αρκετά κράτη αυτό επισύρει πρόστιμο, ειδικά σε αστικές περιοχές, έξω από σχολεία ή σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές.

Οι βασικοί λόγοι απαγόρευσης είναι, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η δημόσια υγεία, ο θόρυβος και σε ορισμένες χώρες, η πρόληψη κλοπών.

Σε ποιες χώρες απαγορεύεται το ρελαντί (και πόσο κοστίζει)

Ηνωμένο Βασίλειο: Στο Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύεται η «άσκοπη λειτουργία κινητήρα» όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Το πρόστιμο είναι 40 λίρες και μπορεί να φτάσει έως £1.000 αν η υπόθεση οδηγηθεί σε δικαστήριο

Γερμανία: Στη Γερμανία η λειτουργία στο ρελαντί θεωρείται παραβίαση των νόμων περί εκπομπών και θορύβου, επισύροντας πρόστιμο περίπου €80 το οποίο μπορεί να αυξηθεί αν θεωρηθεί περιβαλλοντική όχληση. Μάλιστα δεν απαιτείται συγκεκριμένο χρονικό όριο, αρκεί να κριθεί «χωρίς λόγο» η λειτουργία του κινητήρα.

Γαλλία (τοπικά μέτρα): Δεν υπάρχει ενιαίος εθνικός νόμος, όμως πολλοί δήμοι έχουν επιβάλει αυστηρούς κανονισμούς και πρόστιμα έως €135 όταν υπάρχει άσκοπη λειτουργία κινητήρα έξω από σχολεία και κατοικημένες περιοχές

Χονγκ Κονγκ: Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα πιο αυστηρά παραδείγματα παγκοσμίως. Υπάρχει μέγιστο χρονικό όριο στο ρελαντί στα 3 λεπτά. Παραπάνω χρόνος επιφέρει πρόστιμο 35 ευρώ. Ο νόμος ισχύει από το 2011 και εφαρμόζεται συστηματικά.

Ηνωμένες Πολιτείες (ανά πολιτεία): Η Ουάσιγκτον DC έχει επίσης μέγιστο ρελαντί στα 3 λεπτά για συγκεκριμένες περιοχές – ζώνες, με το πρόστιμο να είναι στα 500 δολάρια.

Καναδάς (σε επίπεδο πόλεων): Στον Καναδά οι κανονισμοί είναι δημοτικοί. Στο Τορόντο υπάρχει χρονικό περιθώριο για λειτουργία κινητήρα στο ρελαντί μέχρι 3 λεπτά. Μετά, επιβάλλεται πρόστιμο για ρύπανση της ατμόσφαιρας το οποίο μπορεί να διπλασιαστεί εάν υπάρχει και αρκετός θόρυβος. (υπάρχουν εξαιρέσεις μόνο για ακραίες καιρικές συνθήκες).

Αυστρία: Η Αυστρία έχει αυστηρό περιβαλλοντικό πλαίσιο. Το ρελαντί απαγορεύεται όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος (π.χ. θέρμανση στο κρύο) επιφέροντας πρόστιμο 150 ευρώ.

Ελλάδα: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σαφές χρονικό όριο για το ρελαντί, όμως μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο αν θεωρηθεί περιττή ρύπανση ή ηχορύπανση.

Συμπέρασμα

Οι σύγχρονοι κινητήρες δεν χρειάζονται “ζέσταμα” στο ρελαντί, ενώ η άσκοπη λειτουργία αυξάνει τις εκπομπές ρύπων, επιβαρύνει το αναπνευστικό σύστημα και δεν προσφέρει πραγματικό όφελος στον κινητήρα. Ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δύο λεπτά ζεστάματος του κινητήρα είναι υπεραρκετά. Το ρελαντί δεν είναι απλώς μια αθώα συνήθεια. Σε πολλές χώρες μπορεί να σου κοστίσει από μερικά ευρώ μέχρι χιλιάδες, ειδικά αν οδηγείς στο εξωτερικό.

Καθώς οι περιβαλλοντικοί κανόνες γίνονται αυστηρότεροι, η τάση δείχνει ότι τέτοιες απαγορεύσεις θα επεκταθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.