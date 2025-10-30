Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Carlos Tavares, ο πρώην CEO του ομίλου Stellantis (των 14 μαρκών), έγινε πρόσφατα πρώτη είδηση ξανά, όταν δήλωσε πως επίκειται κολοσσιαία διάσπαση του ομίλου. (Δείτε το θέμα εδώ).

Αυτή τη φορά έρχεται με νέα δήλωση να στηρίξει κάτι που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, αλλά παράλληλα βρήκε και πολλούς σύμφωνους. Τι είπε λοιπόν; Ότι η Tesla, δεν θα αντέξει υπό το βάρος της BYD και πως η αμερικανική εταιρία θα στρέψει τις δραστηριότητες της προς τα ρομπότ.

Η αλήθεια είναι πως εδώ και 15 χρόνια, η Tesla έχει μετατραπεί από μία απλή εταιρία, σε μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο, ορίζοντας ουσιαστικά πώς μοιάζει το σύγχρονο ηλεκτρικό όχημα. Ωστόσο, καθώς νέοι αντίπαλοι από την Κίνα, όπως η BYD, πλησιάζουν και ο Elon Musk μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ πυραύλων, ρομπότ και τεχνητής νοημοσύνης, ο πρώην επικεφαλής της Stellantis, υπονόησε ότι η Tesla τελικά θα εγκαταλείψει εντελώς την αυτοκινητοβιομηχανία.

Σύμφωνα με τα νούμερα, οι πωλήσεις της Tesla κορυφώθηκαν το 2023 με 1.808 εκατ. πωλήσεις, και μετά άρχισαν να μειώνονται σε 1.789 εκατ. το 2024 ενώ οι φετινές προβλέψεις κάνουν λόγο για 1.6 εκατ.

Η δήλωση του Tavares στο Les Echos:”Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάποια στιγμή θα αποφασίσει να εγκαταλείψει την αυτοκινητοβιομηχανία για να επικεντρωθεί στα ανθρωποειδή ρομπότ, την SpaceX ή την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Elon Musk θα εγκαταλείψει τελικά την αυτοκινητοβιομηχανία”.

Το πακέτο πληρωμής του Elon ύψους 1τρις. δολαρίων, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις

Την ίδια περίοδο που γίνονται αυτές οι δηλώσεις, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tesla έχουν ξεκινήσει εκστρατεία κατά των μετόχων για να υποστηρίξουν το πακέτο ρεκόρ πληρωμής του Elon Musk ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ενόψει της ψηφοφορίας στις 6 Νοεμβρίου. Για να το αποκτήσει, ο Musk θα πρέπει να επιβλέψει την επίτευξη ορισμένων τεράστιων οικονομικών ορόσημων από την Tesla, που ο Tavares δεν πιστεύει ότι θα επιτευχθούν ποτέ.

“Η απώλεια της χρηματιστηριακής αξίας της Tesla θα είναι κολοσσιαία. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Tesla θα εξακολουθεί να υπάρχει σε 10 χρόνια. Είναι μια δυνατή, καινοτόμος ομάδα, αλλά θα ξεπεραστεί από την αποτελεσματικότητα της BYD”.

Όλα τα σενάρια είναι πιθανά, μιας και ου συνθήκες πλέον αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Πάντως, το ιστορικό του Tavares δεν τον καθιστά τον πιο πειστικό προφήτη. Η δική του θητεία στην Stellantis έληξε απότομα πέρυσι μετά από αυξανόμενες εσωτερικές τριβές.