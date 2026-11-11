Φανταστείτε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κινείται αποκλειστικά με ηλεκτροκινητήρα, αλλά όταν τελειώνει η ενέργεια της μπαταρίας δεν χρειάζεται να αναζητήσει φορτιστή. Ένας μικρός κινητήρας βενζίνης αναλαμβάνει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και να επεκτείνει την αυτονομία του. Αυτή είναι η φιλοσοφία της τεχνολογίας REEV (Range Extended Electric Vehicles), η οποία κερδίζει ξανά το ενδιαφέρον των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η βασική τους διαφορά από ένα συμβατικό υβριδικό ή plug-in hybrid είναι ότι ο θερμικός κινητήρας δεν κινεί τους τροχούς. Την αποκλειστική ευθύνη της κίνησης αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία REEV;

Για να γίνει κατανοητή η λειτουργία της, αρκεί να φανταστούμε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο οποίο έχει προστεθεί ένας μικρός βενζινοκινητήρας, όχι για να κινεί το όχημα, αλλά για να παράγει ρεύμα.

Στην καθημερινή χρήση, η ενέργεια αποθηκεύεται στην μπαταρία, η οποία τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα και αυτός με τη σειρά του μεταφέρει την κίνηση στους τροχούς. Όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, ενεργοποιείται αυτόματα ο θερμικός κινητήρας, ο οποίος περιστρέφει μια γεννήτρια και παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Το ρεύμα που παράγεται μπορεί να τροφοδοτεί απευθείας το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και παράλληλα να διατηρεί ή να αναπληρώνει την ενέργεια της μπαταρίας, ανάλογα με τις ανάγκες και τη διαχείριση του συστήματος. Έτσι, το αυτοκίνητο συνεχίζει να κινείται ηλεκτρικά, χωρίς να απαιτείται στάση για φόρτιση. Σημαντικό είναι επίσης ότι η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται κανονικά από εξωτερική πηγή, όπως συμβαίνει με ένα ηλεκτρικό ή plug-in hybrid μοντέλο. Παράλληλα, ανακτά ενέργεια και κατά την επιβράδυνση, μέσω της αναγεννητικής πέδησης.

Ποια είναι η διαφορά από ένα plug-in hybrid;

Σε ένα συνηθισμένο plug-in hybrid, ο θερμικός κινητήρας μπορεί να συνδεθεί μηχανικά με τους τροχούς και να αναλάβει την κίνηση, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με τον ηλεκτροκινητήρα. Στο REEV, αντίθετα, ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια και δεν μεταφέρει μηχανικά την κίνηση στους τροχούς. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που διαθέτει το δικό του σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία

Μία από τις πρώτες χαρακτηριστικές εφαρμογές ήταν στο Leapmotor C10 REEV. Διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 215 ίππων, μπαταρία 28,4 kWh και βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, ο οποίος λειτουργεί ως γεννήτρια. Η εταιρεία ανακοινώνει ηλεκτρική αυτονομία έως 145 χιλιόμετρα και συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 970 χιλιόμετρα.