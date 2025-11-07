Του Γιώργου Παλληκάρη

Η Δανία ήθελε να ανανεώσει τον στόλο των λεωφορείων της, για τις αστικές μετακινήσεις. Όπως ήταν φυσικό, το κράτος προτίμησε ηλεκτρικά σύνολα και βρήκε την καλύτερη τιμή στα κινεζικής κατασκευής Yutong.

Λίγες μέρες όμως μετά την αγορά τους (269 στο σύνολο), τεχνικοί από τη Νορβηγία (στην οποία υπάρχουν επίσης εκατοντάδες όμοια ηλεκτρικά Yutong λεωφορεία), ανακάλυψαν σοβαρό ελάττωμα ασφαλείας στα οχήματα αυτά. Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι τα εν λόγω λεωφορεία κινεζικής κατασκευής περιείχαν μια ρουμανική κάρτα SIM, η οποία, σύμφωνα με την Yutong, επιτρέπει στους μηχανικούς της εταιρείας να εγκαθιστούν εξ αποστάσεως ενημερώσεις λογισμικού και να εκτελούν εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Παρόλο που οι τεχνικοί δεν βρήκαν στοιχεία κακόβουλης δραστηριότητας, σημειώνει ότι η ίδια λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτρέψει σε κάποιον από άλλη χώρα (π.χ. Κίνα) να αναλάβει τον έλεγχο των ηλεκτρονικών συστημάτων των λεωφορείων, απενεργοποιώντας τα ή κλειδώνοντας τις πόρτες και κλείνοντας τους επιβάτες μέσα.

Η κινεζική εταιρία Yutong, στο άκουσμα αυτής της είδησης, δήλωσε: “Τα δεδομένα προστατεύονται από μέτρα κρυπτογράφησης αποθήκευσης και ελέγχου πρόσβασης. Κανείς δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση ή να βλέπει αυτά τα δεδομένα χωρίς την άδεια του πελάτη. Η Yutong συμμορφώνεται αυστηρά με τους νόμους και τους κανονισμούς της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων».

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Yutong, είναι η πρώτη σε πωλήσεις εταιρία ηλεκτρικών λεωφορείων στην Ευρώπη, ενώ έχει μερίδιο άνω του 30% και στην πιο ανταγωνιστική αγορά της Κίνας. Τα στοιχεία των λεωφορείων (της συγκεκριμένης εταιρίας) που κινούνται στη χώρα μας, μπορείτε να τα δείτε πατώντας ΕΔΩ.

Πηγή: Euronews.com