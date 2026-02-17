Καθώς η τεχνολογία των οχημάτων εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα πρότυπα που αξιολογούν την ασφάλειά τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 λοιπόν, οι νέοι κανονισμοί του Euro NCAP έχουν τεθεί επίσημα σε ισχύ και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα νέα αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Αυτή η αναθεώρηση των κριτηρίων έρχεται σε συνέχεια σημαντικών περιστατικών που αποκάλυψαν αδυναμίες σε συστήματα υποστήριξης οδηγού, ιδιαίτερα σε ηλεκτρικά οχήματα με προηγμένα συστήματα ασφαλείας και ηλεκτρικές χειρολαβές.

Από τις συμβατικές δοκιμές στις τέλειες συνθήκες… στις πραγματικές συνθήκες

Η μεγάλη αλλαγή στα νέα πρότυπα EuroNCAP είναι η στροφή από τις «παραδοσιακές» δοκιμές πρόσκρουσης σε μια πιο ολοκληρωμένη και ρεαλιστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη και την ανθρώπινη συμπεριφορά και τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης».

Πλέον, πέρα από τις κλασικές μετωπικές, πλάγιες και pole crash δοκιμές, δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα:

στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS)

στην αλληλεπίδραση ανθρώπου–αυτοκινήτου

στην προστασία από δυσλειτουργίες των λειτουργιών assist

στην λειτουργικότητας των χειρολαβών σε όλες τις συνθήκες

Αυτό σημαίνει ότι ένα σύστημα που «κρατά το αυτοκίνητο στη λωρίδα» ή «ρυθμίζει την ταχύτητα με adaptive cruise control» δεν αξιολογείται πλέον μόνο για το αν λειτουργεί σε ιδανικές συνθήκες, αλλά και για το πώς συμπεριφέρεται όταν οι αισθητήρες ή το λογισμικό αντιμετωπίζουν σφάλματα. Οι κατασκευαστές δεν μπορούν πλέον να περιορίζονται σε θεαματικές παρουσιάσεις καθώς θα πρέπει να αποδεικνύουν σταθερότητα και ασφάλεια σε πολυπλοκότερες και ρεαλιστικότερες συνθήκες.

Παράλληλα και οι δοκιμές που αφορούν την προστασία των επιβατών μικρής ηλικίας και των ευάλωτων χρηστών του δρόμου (πεζοί, ποδηλάτες) έχουν εμπλουτιστεί με πιο δύσκολες προσομοιώσεις σύγκρουσης.

Τέλος, οι δοκιμές πλέον περιλαμβάνουν και σενάρια όπου οι βοηθητικές λειτουργίες οδήγησης μπορεί να συμπεριφερθούν διαφορετικά από το αναμενόμενο π.χ. όταν γίνει κακή ανάγνωση σημάτων ή όταν ο οδηγός παρεμβαίνει καθυστερημένα. Αυτό αποτυπώνεται πλέον στην τελική βαθμολογία ασφάλειας.

Το πιο σημαντικό είναι πως πλέον ο EuroNCAP θα απαιτεί οι ηλεκτρικά τροφοδοτούμενες εξωτερικές χειρολαβές των θυρών να παραμένουν λειτουργικές μετά από ατύχημα ενώ θα ανταμείβονται με μεγαλύτερη βαθμολογία όσα αυτοκίνητα διατηρούν τους φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες. Μετά από χρόνια οθονών αφής, οι οδηγοί έχουν δείξει ξεκάθαρα την απογοήτευσή τους.

Για τον καταναλωτή, οι αλλαγές αυτές μεταφράζονται σε πιο αξιόπιστες και ουσιαστικές αξιολογήσεις, που αντικατοπτρίζουν καλύτερα το πώς θα συμπεριφερθούν τα συστήματα ασφάλειας ενός αυτοκινήτου στην καθημερινή χρήση και όχι μόνο υπό εργαστηριακές συνθήκες.