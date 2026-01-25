Η παγκόσμια αγορά εξηλεκτρισμένων οχημάτων (EV και PHEV) έσπασε ρεκόρ το 2025, με τις συνολικές πωλήσεις να φτάνουν τα 20,7 εκατομμύρια οχήματα, μία αύξηση περίπου 20% σε σχέση με το 2024. Αυτή η άνοδος εντείνει την εικόνα μιας παγκόσμιας στροφής προς την ηλεκτροκίνηση, ωστόσο η τάση δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες τις γεωγραφικές αγορές.

Περιοχές όπως η Κίνα και η Ευρώπη καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ κάποιες αγορές επιβραδύνουν ή υποχωρούν, ρίχνοντας φως στις παραμέτρους πολιτικής, κινήτρων και καταναλωτικής συμπεριφοράς που διαμορφώνουν την πορεία της ηλεκτροκίνησης.

Η Κίνα παραμένει μακράν η μεγαλύτερη αγορά EV παγκοσμίως, με περίπου 12,9 εκατομμύρια πωλήσεις (EV +PHEV) σημειώνοντας κατά 17% αύξηση σε σχέση με το 2024. Μάλιστα τα 10 εκατ. ήταν αμιγώς ηλεκτρικά

Η Ευρώπη σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 33%, καταγράφοντας περίπου 4,3 εκατομμύρια πωλήσεις (EV+PHEV). Από αυτά, τα 2.6 εκατ. ήταν αμιγώς ηλεκτρικά.

Περιοχές όπως η Νοτιοανατολική Ασία, η Λατινική Αμερική και η Νότια Κορέα, επίσης παρουσίασαν διψήφια ποσοστά ανάπτυξης.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μια περιφερειακή τάση, αλλά ένα παγκόσμιο φαινόμενο, με πολλές χώρες να ανακτούν ή να ενισχύουν κίνητρα και υποδομές για EVs. Κόντρα σε όλους όμως, η Αμερική επιβραδύνει…

Σε αντίθεση με την παγκόσμια τάση, οι αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά σημείωσαν πτώση στις πωλήσεις EV το 2025, τόσο στα αμιγώς ηλεκτρικά, όσο και στα PHEV. Πιο συγκεκριμένα, στη Βόρεια Αμερική, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά περίπου 4% φτάνοντας στα συνολικά 1.8 εκατ. πωλήσεις (EV +PHEV), ενώ στον Καναδά, η μείωση ήταν ακόμη πιο απότομη (-49%).

Πωλήσεις EV+PHEV για το 2025

Global: 20.7 million, +20%

China: 12.9 million, +17%

Europe: 4.3 million, +33%

North America: 1.8 million, -4%

Rest of World: 1.7 million, +48%

Η κύρια αιτία αυτής της επιβράδυνσης αποδίδεται στην εξάλειψη των ομοσπονδιακών φορολογικών κινήτρων. Μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί πως σε όποια χώρα ακυρώνονται οι κρατικές επιδοτήσεις, η αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών… πέφτει κατακόρυφα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γερμανία.

Τι δείχνουν οι τάσεις για την ηλεκτροκίνηση

Κίνητρα και πολιτικές στήριξης συνεχίζουν να αποδεικνύονται κρίσιμοι παράγοντες στην ανάπτυξη των EV. Σε αγορές όπου τα κίνητρα είναι σταθερά ή ενισχύονται, η ζήτηση αυξάνεται. Σε εκείνες όπου οι επιδοτήσεις μειώνονται ή εξαφανίζονται, η αγορά δείχνει σημάδια κόπωσης. Ταυτόχρονα, η πρόοδος στην υποδομή φόρτισης, η διεύρυνση επιλογών μοντέλων, και οι τεχνολογικές βελτιώσεις στις μπαταρίες, παραμένουν σημαντικοί παράγοντες για την μαζική υιοθέτηση.

Σε έναν κλάδο που αλλάζει ταχύτατα, το επόμενο κεφάλαιο της αυτοκινητοβιομηχανίας φαίνεται ότι θα εξαρτηθεί τόσο από το τι θα προσφέρουν οι κατασκευαστές, άλλο τόσο και από το πώς θα το στηρίξουν οι κυβερνήσεις.

Πηγή: RhoMotion