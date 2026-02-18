Ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον της ηλεκτροκίνησης γίνεται στην Ελλάδα, καθώς η Πτολεμαΐδα επιλέγεται για τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου επαγωγικού δρόμου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα. Πρόκειται για μια πιλοτική υποδομή που θα επιτρέπει τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων εν κινήσει, χωρίς καλώδια και στάσεις σε σταθμούς φόρτισης.

Η μελέτη για το έργο εντάχθηκε, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021–2025.

Πώς θα λειτουργεί ο «δρόμος του μέλλοντος»

Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 186.000 ευρώ, αφορά την κατασκευή πιλοτικής υποδομής για επαγωγική φόρτιση, σε συνδυασμό με ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές επιφάνειες. Δικαιούχος του έργου είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με την πιλοτική εφαρμογή να προβλέπεται σε οδικό τμήμα πλησίον των εγκαταστάσεών του στην Πτολεμαΐδα.

Η τεχνολογία βασίζεται σε επαγωγικά πηνία ενσωματωμένα στο οδόστρωμα, τα οποία μεταφέρουν ενέργεια στα ηλεκτρικά οχήματα καθώς αυτά κινούνται πάνω στον δρόμο, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για μεγάλες μπαταρίες και στάσεις φόρτισης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πιλοτική εγκατάσταση στην Πτολεμαΐδα λειτουργεί ως πρότυπο εφαρμογής, με σαφή προοπτική αναπαραγωγής και επέκτασης σε στρατηγικούς οδικούς άξονες της χώρας. Το έργο δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επόμενη φάση υλοποίησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έξυπνων και κλιματικά ουδέτερων υποδομών μεταφορών.

Γιατί επιλέχθηκε η Πτολεμαΐδα

Η επιλογή της Πτολεμαΐδας δεν είναι τυχαία. Η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μετά την απολιγνιτοποίηση, και φιλοδοξεί να μετατραπεί σε κόμβο πράσινης καινοτομίας και τεχνολογίας. Το συγκεκριμένο έργο έρχεται να ενισχύσει αυτόν τον ρόλο, συνδέοντας την ενεργειακή μετάβαση με τις μεταφορές του μέλλοντος.

Αν η πιλοτική εφαρμογή στεφθεί με επιτυχία, η δυναμική επαγωγική φόρτιση θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ηλεκτροκίνηση, καταργώντας σταδιακά το άγχος της αυτονομίας και ανοίγοντας τον δρόμο για ηλεκτρικά οχήματα που φορτίζουν όσο κινούνται.

Η Ελλάδα, με αυτό το έργο, μπαίνει για πρώτη φορά στον ευρωπαϊκό χάρτη των χωρών που πειραματίζονται έμπρακτα με τις υποδομές νέας γενιάς.