Για πολλούς οδηγούς, η καθημερινή μετακίνηση προς και από τη δουλειά αποτελεί πλέον μια μικρή… δοκιμασία. Σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τις μεγαλύτερες συνολικές μετακινήσεις για εργασία.

Η μελέτη εξετάζει πόσο χρόνο αφιερώνουν οι οδηγοί κάθε ημέρα στις διαδρομές προς και από την εργασία και υπολογίζει πόσο αυτό μεταφράζεται σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι οδηγοί στην Ελλάδα περνούν περίπου 9 ημέρες, 4 ώρες και 48 λεπτά τον χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο μόνο για τη μετακίνηση προς τη δουλειά.

Αυτό τοποθετεί τη χώρα μας στην τέταρτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών που εξετάστηκαν. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται:

Νότια Αφρική – 10 ημέρες και 4 ώρες

Ινδία – 10 ημέρες και 1 ώρα

Ιρλανδία – 9 ημέρες και 14 ώρες

Ελλάδα – 9 ημέρες και 4 ώρες

Ακολουθούν χώρες όπως η Πολωνία, η Ολλανδία και η Ιταλία, ενώ πιο χαμηλά στη λίστα βρίσκονται οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ισπανία.

Με άλλα λόγια, μέσα σε έναν χρόνο εργασίας, οι Έλληνες οδηγοί περνούν πάνω από μια ολόκληρη εβδομάδα ζωής στο τιμόνι μόνο για να πάνε και να επιστρέψουν από τη δουλειά.

Γιατί συμβαίνει αυτό

Η μεγάλη διάρκεια των μετακινήσεων συνδέεται κυρίως με την κίνηση στις μεγάλες πόλεις. Στην Ελλάδα, μεγάλο μέρος των καθημερινών διαδρομών συγκεντρώνεται στην Αθήνα, όπου βασικές αρτηρίες όπως ο Κηφισός ή η Αττική Οδός εμφανίζουν έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες αιχμής. Η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων, η αστική εξάπλωση και η μετακίνηση εργαζομένων από τα προάστια προς το κέντρο είναι μερικοί από τους βασικούς λόγους που οδηγούν σε μεγαλύτερες καθημερινές διαδρομές.

Όχι μόνο χρόνος – αλλά και άγχος

Η έρευνα εξετάζει και το πώς βιώνουν οι οδηγοί τη μετακίνησή τους. Εκτός από τον χρόνο, σημαντικό ρόλο παίζει και το επίπεδο άγχους που προκαλεί η καθημερινή οδήγηση. Στην Ελλάδα, περίπου το 30% των οδηγών δηλώνει ότι η μετακίνηση προς τη δουλειά είναι αγχωτική, ποσοστό που την τοποθετεί ανάμεσα στις χώρες με τις πιο στρεσογόνες καθημερινές διαδρομές.

Το μεγάλο ερώτημα για το μέλλον

Η καθημερινή μετακίνηση αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις. Η ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών, η τηλεργασία και οι νέες μορφές μικροκινητικότητας ίσως αλλάξουν την εικόνα τα επόμενα χρόνια.