Φαντάσου να έχεις παρκάρει το αυτοκίνητό σου στην πυλωτή ή στο γκαράζ, να έχεις αφήσει τα κλειδιά στο σπίτι και να θεωρείς ότι το όχημά σου είναι ασφαλές. Κι όμως, λίγη ώρα αργότερα διαπιστώνεις ότι έχει εξαφανιστεί, ενώ το κλειδί είναι ακόμα στη θέση του.

Το σενάριο δεν είναι επιστημονική φαντασία. Σε ορισμένα αυτοκίνητα που διαθέτουν σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, γνωστό ως keyless entry, οι κλέφτες μπορούν να εκμεταλλευτούν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί το όχημα με το ηλεκτρονικό κλειδί. Η συγκεκριμένη μέθοδος ονομάζεται relay attack και έχει αποτελέσει αντικείμενο προειδοποιήσεων από αστυνομικές αρχές, αλλά και δοκιμών από οργανισμούς αυτοκινήτου.

Πώς μπορούν να κλέψουν ένα αυτοκίνητο χωρίς να πάρουν το κλειδί;

Στα αυτοκίνητα με σύστημα keyless, ο οδηγός μπορεί να ξεκλειδώσει τις πόρτες και να εκκινήσει τον κινητήρα χωρίς να βγάλει το κλειδί από την τσέπη ή την τσάντα του. Το αυτοκίνητο αναγνωρίζει ότι το εξουσιοδοτημένο κλειδί βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και επιτρέπει την πρόσβαση. Αυτή ακριβώς τη λειτουργία επιχειρούν να εκμεταλλευτούν οι δράστες. Σε μια επίθεση αναμετάδοσης σήματος, χρησιμοποιούν ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό ώστε να μεταφέρουν την επικοινωνία μεταξύ του αυτοκινήτου και του κλειδιού, δημιουργώντας την εντύπωση ότι αυτό βρίσκεται κοντά στο όχημα.

Συνήθως, η μέθοδος περιλαμβάνει δύο άτομα με το ένα να βρίσκεται κοντά στο αυτοκίνητο και το άλλο κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται το κλειδί, για παράδειγμα μέσα σε ένα σπίτι. Αν το σύστημα ασφαλείας του οχήματος δεν διαθέτει επαρκή προστασία απέναντι σε αυτή την τεχνική, μπορεί να επιτρέψει το ξεκλείδωμα και την εκκίνηση. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν λειτουργεί σε όλα τα αυτοκίνητα. Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τον κατασκευαστή, το μοντέλο, τη χρονολογία και την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιείται.

Είναι όλα τα αυτοκίνητα με keyless ευάλωτα;

Τα συστήματα ασφαλείας έχουν εξελιχθεί και αρκετά νεότερα αυτοκίνητα διαθέτουν τεχνολογίες που περιορίζουν τον κίνδυνο τέτοιων επιθέσεων. Ο γερμανικός οργανισμός αυτοκινήτου ADAC έχει πραγματοποιήσει δοκιμές σε περισσότερα από 850 οχήματα με συστήματα keyless. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε τον Αύγουστο του 2026, η προστασία έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αυτοκίνητα που μπορούν να ξεκλειδωθούν και να εκκινηθούν με τη χρήση εξοπλισμού αναμετάδοσης σήματος.

Μία από τις τεχνολογίες που μπορούν να προσφέρουν καλύτερη προστασία είναι η Ultra-Wideband (UWB). Μεταξύ άλλων, επιτρέπει την ακριβέστερη εκτίμηση της απόστασης μεταξύ του κλειδιού και του οχήματος, δυσκολεύοντας την εξαπάτηση του συστήματος μέσω απλής αναμετάδοσης της επικοινωνίας. Ορισμένοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν επίσης ηλεκτρονικά κλειδιά με αισθητήρες κίνησης, τα οποία περιορίζουν ή διακόπτουν την ασύρματη επικοινωνία όταν παραμένουν ακίνητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πώς μπορείς να προστατεύσεις το αυτοκίνητό σου

Κράτησε τα κλειδιά μακριά από πόρτες και παράθυρα. Όταν βρίσκεσαι στο σπίτι, μην αφήνεις το βασικό ή το εφεδρικό κλειδί κοντά σε εξωτερικά ανοίγματα ή σε σημείο που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το αυτοκίνητο.

Χρησιμοποίησε θήκη Faraday. Πρόκειται για ειδική θήκη που μπλοκάρει τα ασύρματα σήματα του κλειδιού. Έλεγχε τακτικά ότι λειτουργεί σωστά, καθώς η αποτελεσματικότητά της δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Βεβαιώσου ότι το αυτοκίνητο έχει κλειδώσει. Μην απομακρύνεσαι θεωρώντας ότι η εντολή κλειδώματος εκτελέστηκε. Έλεγξε οπτικά ότι οι πόρτες είναι πράγματι ασφαλισμένες γιατι μερικοί κλέφτες-χάκερς, επεμβαίνουν την στιγμή εντολής του κλειδώματος.

Μια ποιοτική αντικλεπτική κλειδαριά τιμονιού, ένα κατάλληλο πρόσθετο immobilizer ή ένα εγκεκριμένο σύστημα συναγερμού μπορούν να προσθέσουν ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας.

Και φυσικά προτίμησε κλειστό και ασφαλή χώρο στάθμευσης. Όπου είναι δυνατό, η στάθμευση σε κλειδωμένο γκαράζ προσφέρει επιπλέον προστασία σε σχέση με ένα εκτεθειμένο σημείο στον δρόμο.